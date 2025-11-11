Suscribete a
ABC Premium

La historia del primer despertador con alarma: del despertador humano al tic-tac de la precisión

Es un microcosmos de la historia de la humanidad, donde la tecnología sustituye gradualmente funciones que antes realizaban personas o fenómenos naturales

El agua que bebemos podría ser más antigua que el Sol

La historia del primer despertador con alarma: del despertador humano al tic-tac de la precisión
Pedro Gargantilla

Pedro Gargantilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Viajemos en el tiempo hasta una mañana cualquiera en la Inglaterra del siglo XIX. La niebla aún envuelve las calles de ciudades y pueblos, el canto tenue de los pájaros apenas se escucha y la mayoría de la gente está profundamente dormida. Sin embargo, la ... larga jornada laboral no espera a nadie, y la puntualidad se convierte en una exigencia vital para obreros, comerciantes y funcionarios. Pero, ¿quién o qué aseguraba que esas personas despertaran a tiempo para comenzar sus labores?

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app