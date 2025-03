Hablan por primera vez desde la Tierra los astronautas atrapados en el espacio: «Trump y Musk no nos han dado motivos para desconfiar de ellos»

«¡Menudo viaje!», decía el comandante Nick Hague pocos minutos después de que su nave espacial tocara sana y salva el Océano Atlántico frente a las costas de Florida. El reingreso de la cápsula, una Dragon de SpaceX que desde 2019 se ha convertido en el vehículo regular de las tripulaciones a la Estación Espacial Internacional (ISS), fue un éxito, como de costumbre. Sin embargo, algo había de diferente en aquella misión, la Crew-9, que tuvo a millones de personas de todo el mundo enganchados a la retransmisión del amerizaje, que se produjo el pasado 18 de marzo.

Junto con Hague y con el cosmonauta Aleksandr Gorbunov, quienes llevaban seis meses en el espacio, bajaban también Suni Williams y Butch Wilmore, bautizados como los 'astronautas atrapados'. Expertos pilotos de pruebas y astronautas veteranos de la NASA, subieron a la ISS para probar una nueva nave de Boeing, la Starliner, por primera vez con tripulación. Pero aquel viaje, pensado inicialmente para una semana, se alargó a 286 días después de que su cápsula registrara diversos fallos y la agencia estadounidense decidiera no jugársela con su vuelta.

En agosto del año pasado el anterior administrador de la NASA, Bill Nelson, anunció que la agencia usaría una de las Dragon de SpaceX, la empresa de Elon Musk, el ahora mano derecha del actual presidente, Donald Trump. A pesar de que la decisión estaba tomada, tanto Trump como Musk han hecho campaña política con los astronautas atrapados desde su llegada a la Casa Blanca, afirmando que el gobierno de Biden había «abandonado» a Williams y Wilmore, quienes desde el espacio siempre afirmaron lo contrario.

Los astronautas atrapados dan las gracias

Pero las cosas en Tierra parecen ser diferentes, y durante una entrevista en primicia para la cadena Fox, los astronautas fueron no solo políticamente correctos, sino que se mostraron agradecidos con la posición de Trump y Musk. «Los respeto. Confío en ustedes. No me han dado ninguna razón para desconfiar de ustedes, ninguno de los dos. No tengo motivos para no creerles. Porque se han ganado mi confianza», afirmaba Wilmore mirando a cámara en un mensaje directo a los dos dirigentes. «Agradezco que nuestros líderes nacionales participen en nuestro programa de vuelos espaciales tripulados, que consideramos de enorme importancia mundial», remataba.

Por su parte, Williams centraba el discurso en la importancia en la que los políticos y líderes estén involucrados en el sector espacial. «El conjunto de todos, incluidos también los compañeros que están en el espacio, la gente que trabaja desde la Tierra, desde la NASA al personal de la ISS de las diferentes agencias de todo el mundo, nos hacen avanzar como especie», señalaba. «Es importante que todos sepan el gran trabajo que se lleva a cabo ahí arriba».

Culpas repartidas

Unas horas después, los dos astronautas se enfrentaban a las preguntas de decenas de periodistas que asistían, tanto de forma presencial como de manera telemática, a la primera rueda de prensa de los astronautas atrapados, que junto con Hague relataban su experiencia desde los cuarteles generales de la NASA en Houston.

«Durante el viaje observamos que había cosas que no funcionaban, como todo el mundo sabe», explicó Wilmore durante la rueda de prensa. «Pero no es justo culpar a nadie por ello. Todos estábamos involucrados en la misión, que no hay que olvidar que era la primera prueba con tripulación», descargó el astronauta, quien llamó a «seguir adelante» y a no buscar culpables. «No se puede hacer este negocio sin confianza. Se necesita una confianza absoluta. Para que alguien dé un paso al frente, las diferentes organizaciones deben asumir su parte. Eso contribuye mucho a mantener la confianza», concluyó.

Por su parte, Williams afirmó que, en el fondo, la decisión de dejarles en el espacio, le alegró. «Trabajar en el espacio es un honor», indicó. «Cuando algo no sale como esperabas, simplemente tienes que quitarte la venda de los ojos, mirar a tu alrededor y ver qué otras cosas maravillosas te esperan y aprovecharlas. Aprende todo lo que puedas y comparte esa lección». También recalcó que el hecho de tener tantas miradas sobre ellos fue un punto positivo, ya que mucha gente aprendió sobre qué se está haciendo en la ISS y la importancia del trabajo en el espacio.

Una misión inesperadamente larga Todo empezó el 5 de junio, cuando la denominada Prueba de Vuelo Tripulado (CFT) despegó con Wilmore y Williams rumbo a la ISS para una misión de aproximadamente 10 días. La Starliner llegó sana y salva al laboratorio orbital, pero sufrió fugas de helio en el sistema de propulsión y fallos en los propulsores durante el trayecto, por lo que la NASA extendió la estancia durante meses para estudiar los problemas. Finalmente, el 24 de agosto, la agencia decidió regresar la Starliner sin tripulación, lo cual ocurrió sin incidentes el 6 de septiembre. Williams y Wilmore fueron reasignados a la Crew-9, una misión de larga duración a la ISS para finalmente volver en una Crew Dragon de SpaceX. Después de nueve meses y medio, los astronautas volvieron el pasado 18 de marzo para poner fin a su aventura; sin embargo, la incertidumbre en torno a la Starliner continúa, pues aunque la NASA quiere continuar con el plan de convertir a la nave en un vehículo recurrente a la ISS, se baraja que el próximo viaje al espacio se produzca de nuevo sin tripulación.

«Ellos saben a lo que me dedico»

En cuanto a cómo se tomaron sus familias la noticia, Wilmore señalaba que la posibilidad de que se alargara la misión era una conversación que ya había tenido previamente antes de despegar. «Ellos saben a lo que me dedico y lo comprenden. Y por ello les estoy muy agradecido».

Por su parte, Williams afirmó que, aunque el tiempo extendido en el espacio lo ha tomado como un «regalo» (con 59 años y Williams con 61, ambos se encuentran al final de sus carreras como astronautas), durante su vuelta solo pensaba en abrazar a su marido y a sus perros, y que en honor a su padre, que era vegetariano, su familia cenó un sencillo sándwich de queso. «Me sentí muy honrada al regresar a casa... muy honrada y agradecida. Ojalá pudiéramos ser un elemento positivo para unir a la gente».