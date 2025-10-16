Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Juan del Val gana el Premio Planeta

La exposición al plomo afecta a la humanidad desde hace 2 millones de años y moldeó el cerebro

Este metal tóxico pudo alterar el neurodesarrollo y las habilidades lingüísticas de nuestros ancestros, e incluso influir en el declive neandertal

No solo genética, la crianza y la competencia sexual también explican por qué las mujeres viven más que los hombres

Experimentos de laboratorio con organoides cerebrales que llevan genes NOVA1 modernos o arcaicos examinaron los efectos del plomo en el desarrollo del cerebro
Experimentos de laboratorio con organoides cerebrales que llevan genes NOVA1 modernos o arcaicos examinaron los efectos del plomo en el desarrollo del cerebro Universidad de California en San Diego

J. de Jorge

La exposición al plomo se ha considerado hasta ahora un fenómeno posindustrial, vinculado a actividades humanas como la minería, la fundición y el uso de gasolina y pintura. Sin embargo, la humanidad ha podido sufrir la contaminación por este metal tóxico desde hace más de ... dos millones de años. Es más, la toxicidad habría influido en la evolución del cerebro, el comportamiento e incluso el desarrollo del lenguaje de los homínidos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app