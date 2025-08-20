Descubren una nueva luna de Urano (y ya van 29) gracias al telescopio espacial James Webb

El telescopio espacial James Webb de la NASA ha descubierto una nueva luna que orbita alrededor de Urano, un descubrimiento que amplía la familia de satélites conocidos del planeta, según ha informado la agencia espacial. La detección se realizó durante una observación el pasado 2 de febrero de 2025 y significa la vigesimonovena luna de este mundo en los márgenes del Sistema Solar.

El equipo dirigido por el Instituto de Investigación del Suroeste (SwRI, por sus siglas en inglés) ha identificado esta luna, previamente desconocida, como ha explicado la científica principal de la División de Ciencia y Exploración del Sistema Solar del SwRI, Maryame El Moutamid.

«Este objeto fue detectado en una serie de 10 imágenes de larga exposición de 40 minutos capturadas por la Cámara de Infrarrojo Cercano (NIRCam). Es una luna pequeña, pero un descubrimiento significativo, algo que ni siquiera la sonda Voyager 2 de la NASA detectó durante su sobrevuelo hace casi 40 años» ha puntualizado.

NASA añade que estima que esta luna tiene 10 kilómetros de diámetro y se supone que tiene una reflectividad similar a la de los otros satélites pequeños de Urano. Su diminuto tamaño probablemente la hizo invisible para la Voyager 2 y otros telescopios, indica la agencia.

Al respecto, uno de los miembros del equipo de investigación del Instituto SETI, Matthew Tiscareno, ha afirmado que «ningún otro planeta tiene tantas lunas interiores pequeñas como Urano, y sus complejas interrelaciones con los anillos apuntan a una historia caótica que difumina la frontera entre un sistema de anillos y un sistema de lunas». «Además, la nueva luna es más pequeña y mucho más tenue que la más pequeña de las lunas interiores conocidas hasta ahora, lo que hace probable que aún quede aún más complejidad por descubrir» ha enfatizado.

En este sentido, esta luna es el decimocuarto miembro del intrincado sistema de lunas pequeñas que orbitan hacia el interior de las lunas más grandes: Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón. Todas estas lunas de Urano llevan nombres de personajes de Shakespeare y Alexander Pope, destaca la NASA. El nombre para esta luna nueva deberá ser aprobado por la Unión Astronómica Internacional (UAI, por sus siglas en inglés), la autoridad responsable en la asignación de nombres y designaciones oficiales a los objetos astronómicos.

Un misterioso mundo

La luna descubierta «se encuentra a unos 56.000 kilómetros del centro de Urano, orbitando el plano ecuatorial del planeta entre las órbitas de Ofelia (que se encuentra justo fuera del sistema principal de anillos de Urano) y Bianca», prosigue El Moutamid. «Su órbita casi circular sugiere que pudo haberse formado cerca de su ubicación actual», asegura.

De cara al futuro, los investigadores afirman que el descubrimiento de esta luna subraya cómo la astronomía moderna sigue avanzando sobre el legado de misiones como la Voyager 2, que sobrevoló Urano en 1986 y brindó a la humanidad «la primera mirada cercana a este misterioso mundo». Ahora, casi cuatro décadas después, el telescopio Webb está «expandiendo esa frontera aún más».