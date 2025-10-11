Suscribete a
Descubren el 'dragón espada', un raro reptil del Jurásico, en la costa de Inglaterra

El animal medía unos tres metros de largo y sus restos muestran lo que podrían ser rastros de su última comida

Los investigadores Dean Lomax y Judy Massare estudian el esqueleto del ictiosaurio dragón espada en el Museo Real de Ontario, Toronto, Canadá
Investigadores de la Universidad de Manchester han descubierto en la costa de Dorset, sur de Inglaterra, el esqueleto casi completo de una nueva y rara especie de ictiosaurio, un tipo de reptil marino prehistórico que gobernó los océanos antiguos. El ejemplar, del tamaño de un ... delfín, vivió hace 193–184 millones de años y ha sido bautizado como Dragón espada de Dorset (Xiphodracon goldencapensis) por su largo hocico en forma de espada. Murió atacado por otro depredador, probablemente otro ictiosaurio más grande. 

