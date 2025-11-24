Suscribete a
Descubren que el cerebro humano está 'programado' con instrucciones para comprender el mundo

Se trata de un 'sistema operativo primordial' formado por células que se autoensamblan mucho antes de que los sentidos empiecen a transmitir cualquier experiencia del mundo exterior

Logran simular, neurona a neurona, la corteza cerebral de un ratón

Tal Sharf muestra el tipo de chip que utiliza para localizar con precisión la actividad eléctrica de neuronas individuales dentro de un tejido organoide de tamaño milimétrico
Tal Sharf muestra el tipo de chip que utiliza para localizar con precisión la actividad eléctrica de neuronas individuales dentro de un tejido organoide de tamaño milimétrico Carolyn Lagattuta/ UC Santa Cruz
José Manuel Nieves

¿En qué momento de la vida empieza nuestro cerebro a formar pensamientos? ¿En el seno materno? ¿Después de nacer, como respuesta a nuestras experiencias sensoriales del mundo que nos rodea? ¿O nacemos, quizá, con un cerebro 'preconfigurado' en el que la capacidad de ... pensar ya viene 'de serie'? Son preguntas a las que los filósofos llevan siglos enfrentándose. Y ahora, un nuevo estudio de investigadores de la Universidad de California en Santa Cruz y recién publicado en 'Nature Neuroscience', se ha acercado más que nunca a la respuesta.

