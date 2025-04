Descubren que las células del cuerpo humano siguen un extraño patrón matemático

Nuestro cuerpo está formado por una compleja comunidad de billones de células, de distintas formas y tamaños, que trabajan todas juntas para mantenernos sanos y con vida. Las más pequeñas, como las plaquetas o los glóbulos rojos, quedan literalmente eclipsadas por el 'colosal' tamaño ... de las células musculares. La diferencia es tal que sería como comparar una musaraña con una ballena azul.

Ahora, y después de recopilar datos sobre los principales tipos de células del cuerpo humano, un equipo de investigadores encabezado por Ian Hatton, del Instituto Max Planck de Matemáticas en las Ciencias, en Leipzig, ha revelado la existencia de un patrón matemático en la relación entre el tamaño y el número de estas células según el cual las células más pequeñas son más numerosas que las grandes, de forma que todos los tipos celulares diferentes contribuyen en la misma medida a la masa total del cuerpo.

Una relación que, por otro lado, resulta común en otros ámbitos y que puede observarse desde en los ecosistemas al lenguaje. En 2021, de hecho, Hatton y sus colegas ya demostraron que existe el mismo patrón cuando se clasifica la biomasa de los organismos oceánicos «desde bacterias hasta ballenas». El trabajo se acaba de publicar en 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS).

Un equilibrio natural

Basándose en el exhaustivo análisis de más de 1.500 fuentes y artículos ya publicados, los autores explican que la mayoría de los hombres adultos están formados por alrededor de 36 billones de células, mientras que las mujeres adultas tienden a tener unos 28 billones. A modo de comparación, un niño de 10 años 'solo' tendría alrededor de 17 billones.

Sin embargo, y más allá del simple recuento, el estudio reveló algo realmente interesante: si se agrupan las células en categorías según su tamaño, cada categoría contribuye aproximadamente del mismo modo a la masa del cuerpo. Es decir, que la suma de las células más pequeñas y numerosas, como los glóbulos rojos, contribuyen a la masa total del cuerpo en la misma cantidad que las células más grandes.

«Estos patrones -escriben los científicos en su artículo- sugieren un equilibrio entre el tamaño y el número de células en todo el organismo e implican la existencia de homeostasis del tamaño de las células en todos los tipos de células».

Los distintos tipos de células contribuyen por igual a la masa total del cuerpo, independientemente de su tamaño Hatton et al., PNAS, 2023

Para decirlo de otra manera, parece estarse produciendo un acto de equilibrio natural, en el que se fabrican menos células grandes y más células pequeñas para mantener las categorías uniformes. Un hallazgo, sin duda, fascinante. Tal y como señalan los investigadores, nuestras células tienen los tamaños perfectos para sus diferentes funciones, y cualquier alteración de esta escala a menudo indica la presencia de una enfermedad. Por lo tanto, este tipo de regulación celular resulta extremadamente importante, y se lleva a cabo de forma «muy inteligente».

Queda para estudios futuros analizar cómo exactamente nuestros cuerpos regulan el tamaño y la cantidad de células que nos hacen ser quienes somos, y cómo esta regulación actúa para mantener nuestros cuerpos sanos y creciendo normalmente.

«Nuestros datos -concluye el artículo- sirven para establecer un marco cuantitativo holístico para las células del cuerpo humano y resaltar patrones a gran escala en la biología celular».