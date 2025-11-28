David contra Goliath: Europa quiere su trozo de pastel del espacio

En el espacio no hay supermercados ni tiendas de bricolaje. Por eso, a medida que pasan tiempo instalados en la Estación Espacial Internacional (EEI), los astronautas necesitan suministros de comida y piezas de repuesto, por ejemplo. Hasta ahora han dependido para ello SpaceX, Roscosmos o ... JAXA, empresas de Estados Unidos, Rusia y Japón, que son los únicos países capaces de proporcionar ese servicio. Y no suponía un problema, porque eran países amigos con los que nos unía a los europeos una estrecha relación de cooperación que, lamentablemente, se está perdiendo. Uno de los aspectos en los que la UE requiere ahora mayor autonomía es el trabajo en el espacio y se apoya, para ganarla, en pequeñas empresas como The Exploration Company, una startup aeroespacial alemana que está desarrollando cápsulas espaciales reutilizables, de ida y vuelta, para el transporte en órbita baja de carga e incluso tripulación. Si cumple con sus plazos objetivo, en 2028 realizará su primer acoplamiento.

La cápsula mensajero se llama Nyx, como la diosa griega de la noche. Sirve tanto a destinos en órbita terrestre como lunares. Cuenta con tecnología propia de protección térmica, de baja densidad y basada en el carbono, por lo que permite una reentrada segura. También han sido desarrollados en casa su mecanismo de acoplamiento, su software de vuelo, su aviónica modular basada en COTS y su plataforma digital de extremos a extremo que permite la gestión del gemelo digital del vehículo y actualizar automáticamente los documentos técnicos. Se dirigirá a uno de los ocho puntos de acoplamiento de la EEI, un puerto reservado en una ventana de tiempo determinada. Una vez demostrada su capacidad, abrirá puertas para la compañía hacia futuras estaciones espaciales comerciales y privadas. Según la American Space Foundation, el volumen de mercado de los viajes espaciales globales ya supera los 600.000 millones de dólares al año, y la tendencia está creciendo con fuerza. Europa no puede quedar excluida del sector y Nyx es una de sus esperanzas.

22.100 millones de presupuesto de la ESA

The Exploration Company, con 400 empleados, no se financia a través de subvenciones estatales, sino de inversiones y contratos gubernamentales. Atrae inversión privada de clientes con los que tiene apalabrados encargos. Según la empresa, ya ha vendido cinco misiones y tres estaciones espaciales privadas han firmado los contratos correspondientes. La Agencia Espacial Europea ya le ha adjudicado contratos por valor de 25 millones de euros, pero el coste total del desarrollo de Nyx está calculado en 450 millones y cualquier retraso en la financiación puede dar al traste con el proyecto. Esta es sin duda una de las empresas que se beneficiará del aumento presupuestario decidido en la reunión del Consejo de la Agencia Espacial Europea a nivel ministerial (CM25), celebrada esta semana en Bremen. Liderada por Josef Aschbacher, director general de la ESA, en el encuentro se ha aprobado un presupuesto de 22.100 millones de euros para los próximos tres años, muy por encima de los 16.900 millones que estableció en 2022, que ya supusieron un récord.

«La clave está en la Defensa», ha explicado Aschbacher sobre este salto presupuestario. Aunque los ministros europeos que han acudido a la reunión son los de Ciencia e Investigación, la mayor parte del aumento de presupuesto procede de partidas destinadas a la defensa. «Es más fácil explicar la importancia de los viajes espaciales hoy en día que hace tres años», dice Aschbacher, en referencia a la nueva situación de seguridad en Europa, «en el futuro, la financiación de las actividades espaciales proviene cada vez más de los ministerios de Defensa, mientras que en el pasado, al menos en Europa, la financiación principal la asumieron los ministerios civiles».

Alemania, por ejemplo, el mayor contribuyente, ha levantado de su Constitución el límite a la deuda para poder financiar ilimitadamente a través de deuda pública cualquier proyecto relacionado con la Defensa. La ministra del Espacio Dorothee Bär, ha aportado al nuevo presupuesto de la Agencia Espacial Europea 5.000 millones de euros, aprovechando la oportunidad para reforzar su propio peso en la ESA. El siguiente contribuyente es Francia, con 3.599 millones. España ha anunciado una aportación de 1.854 millones. Y todo ello es gracias al programa 'Resiliencia Europea desde el Espacio' (ERS), para el cual la ESA señala por primera vez los beneficios militares de posibles tecnologías de teledetección, navegación y monitorización con una claridad hasta ahora desconocida.

A la hora de establecer prioridades de inversión, la ESA identifica como urgente la fabricación de cohetes que llevan satélites al espacio. Europa viene dependiendo de Ariane, pero el actual proyecto Ariane 6, que garantiza el acceso autónomo de Europa al espacio desde el Puerto Espacial Europeo en la Guayana Francesa, ha sufrido retrasos, al igual que el Vega-C italiano, de Avio, de manera que se acumulan los satélites europeos por lanzar, mientras Elon Musk puebla la órbita con miles de terminales de Starlink.

Según la Asociación Alemana de las Industrias Aeroespaciales (BDLI), el año pasado hubo 220 lanzamientos de cohetes para transporte de satélites, la mayoría en proyectos estadounidenses, 67 en China, y Europa, por detrás de India, efectuó solamente 4 lanzamientos. Parte del aumento presupuestario de la Agencia Espacial Europea irá a parar a las start-ups que aún desarrollan cohetes pequeños y que podrían convertirse en fabricantes de cohetes de gran capacidad a medio plazo. Ha organizado una competición, en la que dos ganadores obtendrán 169 millones de euros cada uno y las cinco start-ups que han entrado en la preselección del European Launcher Challenge (ELC) son las alemanas Isar Aerospace de Ottobrunn y la Fábrica de Cohetes de Augsburgo, Orbex del Reino Unido, PLD Space de España y Maiaspace de Francia.

Quién está detrás de The Exploration Company El equipo de ingenieros detrás de la cápsula Nyx es multidisciplinar, internacional y altamente especializado, con perfiles que abarcan desde la propulsión y estructuras hasta software y sistemas de misión. Cuando Hélène Huby salió de Airbus Defence and Space, empresa en la que había sido vicepresidenta del programa Orion‑ESM, arrastró a un grupo de ingenieros experimentados en sistemas de propulsión, estructuras y operaciones espaciales. Jean‑Charles Monfret, ahora Director de Ingeniería de Sistemas en TEC, por ejemplo, estuvo en el equipo fundador, junto con Artur Koop, responsable de la dirección técnica y de ingeniería, y Jon Reijneveld, encargado de operaciones y producción. Con sedes en Múnich y Burdeos, además de oficinas en Italia y Houston, cuenta ya con cerca de 400 empleados y una identidad pan-europea que reúne a ingenieros alemanes, franceses e italianos. Junto a Monfret, trabaja Clémentine Decoopman como responsable de propulsión. En Italia, un grupo de ingenieros DevOps desarrolla software de vuelo y entornos de prueba, mientras que en Burdeos se concentran las tareas de ensamblaje y producción. La cultura de trabajo se inspira en el modelo ágil de las startups espaciales norteamericanas, con ciclos de desarrollo cortos y pruebas iterativas. Y en su estructura de financiación juegan un papel esencial otro tipo de profesionales, como Giulia Pastorella, Directora de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales, con experiencia en política europea y relaciones con la ESA y la UE, o Pierre‑Philippe Mathieu, otro de los cofundadores, con trayectoria en la Agencia Espacial Europea en observación de la Tierra.

Estas nuevas empresas siguen dependiendo parcialmente de los gigantes del sector. Si Hélène Huby ha logrado que The Exploration Company lance el proyecto Nyx tan rápidamente, desde su fundación en 2021, es en buena parte porque se trata de una exgerente de Airbus que reclutó a algunos ingenieros experimentados de su antiguo empleador y tampoco han estorbado las relaciones personales y familiares con el entorno de Macron, en Francia.

Pero el nuevo concepto de «soberanía europea de la defensa», que está teniendo como consecuencia movimientos de placas presupuestarias tectónicas, favorece a estas empresas pequeñas y ágiles, que no se enfrascan en largas negociaciones con los estados sino que se entienden a si mismas como europeas, beneficiarias de inversores internacionales y que arriesgan en su propio proyecto.