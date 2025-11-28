Suscribete a
David contra Goliath: Europa quiere su trozo de pastel del espacio

La Agencia Espacial Europea invierte en pequeñas compañías privadas, como PLD Space o The Exploration Company

Opta por el modelo estadounidense para competir en un sector que mueve 600.000 millones de dólares al año

Europa aprueba un presupuesto histórico en el espacio con el empujón de los ministerios de Defensa

La cápsula Nyx, de The Exploration Company
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

En el espacio no hay supermercados ni tiendas de bricolaje. Por eso, a medida que pasan tiempo instalados en la Estación Espacial Internacional (EEI), los astronautas necesitan suministros de comida y piezas de repuesto, por ejemplo. Hasta ahora han dependido para ello SpaceX, Roscosmos o ... JAXA, empresas de Estados Unidos, Rusia y Japón, que son los únicos países capaces de proporcionar ese servicio. Y no suponía un problema, porque eran países amigos con los que nos unía a los europeos una estrecha relación de cooperación que, lamentablemente, se está perdiendo. Uno de los aspectos en los que la UE requiere ahora mayor autonomía es el trabajo en el espacio y se apoya, para ganarla, en pequeñas empresas como The Exploration Company, una startup aeroespacial alemana que está desarrollando cápsulas espaciales reutilizables, de ida y vuelta, para el transporte en órbita baja de carga e incluso tripulación. Si cumple con sus plazos objetivo, en 2028 realizará su primer acoplamiento.

