Rueda de prensa del Consejo de Ministros: el Gobierno aprueba la ley de enjuiciamiento criminal

Críticas de «censura» y parcialidad a 'Nature': «Me pregunto si se pidió mi colaboración por mi experiencia o por mis órganos reproductivos»

La química Anna Krylov acusa al grupo de «institucionalizar la censura, implementado políticas que sacrificaron el mérito en favor de criterios basados en la identidad e inyectado ingeniería social»

¿Puede un escarabajo llamarse 'Hitler'? La cultura 'woke' divide a los científicos

La química Anna Krylov, quien ha publicado una carta abierta en contra de los criterios del grupo 'Nature' Wikicommons

P. Biosca

Duras críticas hacia el grupo 'Nature Publishing Group', una de las principales agrupaciones de revistas científicas que engloban cabeceras de, hasta ahora, reconocido prestigio en el mundo científico. Anna Krylov, profesora de química en la Universidad del Sur de California y científica reconocida con ... una amplia trayectoria profesional (por ejemplo, ha ganado la Medalla Dirac, la Beca de Investigación Sloan, el Premio ACS en Química Teórica) ha acusado al ente de abandonar la ciencia en pos de «una agenda de justicia social» en una carta abierta. En el comunicado, titulado '¿Por qué ya no colaboro con el grupo editorial Nature?', critica su posición ante las políticas de diversidad, igualdad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés), que se han extendido desde el ámbito académico a las juntas directivas corporativas e incluso órganos gubernamentales hasta la llegada de Donald Trump.

