Suscribete a
ABC Premium

El lanzamiento masivo de satélites amenaza con arruinar la mayoría de las fotos tomadas desde el espacio

Cuatro de cada diez imágenes del Hubble y el 96% de otros observatorios en órbita no valdrán para nada si se llega al medio millón de artefactos en la década de 2030

Los astrónomos, en pie de guerra en contra de las constelaciones de satélites: «El cielo también es patrimonio de la humanidad»

Imagen del Hubble en la que aparece una raya causada por el paso de satélites
Imagen del Hubble en la que aparece una raya causada por el paso de satélites NASA, ESA, Sandor Kruk/HST
Judith de Jorge

Judith de Jorge

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El número de satélites artificiales en la órbita baja terrestre (LEO) ha crecido exponencialmente en los últimos años. Si en 2019 había 2.000 artefactos girando alrededor de la Tierra, hoy ya son 15.000 debido especialmente a la reducción de los costes de ... lanzamiento. La mayoría pertenecen a grandes constelaciones, como Starlink de SpaceX, del multimillonario Elon Musk, e incluso puede verse a simple vista en el cielo nocturno. En el futuro serán muchos más. La demanda ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU es tan alta que más de medio millón de satélites podrían estar cruzando el cielo a finales de la década de 2030.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app