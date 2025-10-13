Suscribete a
Ni conspiración ni ocultamiento: nuevas noticias del objeto interestelar 3I/ATLAS

Durante los últimos días, distintos equipos de científicos han revelado nuevos y sorprendentes datos sobre el objeto interestelar 3i/ATLAS, lo que demuestra que no hay secretismo alguno sobre su naturaleza

7.000 millones de años: El tercer visitante interestelar podría ser mucho más viejo que el propio Sistema Solar

Imagen del rover Mars Perseverance capturada el 4 de octubre, y que posiblemente muestra el cometa 3i/ATLAS como una raya brillante en el cielo
Imagen del rover Mars Perseverance capturada el 4 de octubre, y que posiblemente muestra el cometa 3i/ATLAS como una raya brillante en el cielo NASA/JPL-Caltech
José Manuel Nieves

Los conspiranoicos no descansan, ni la desinformación tampoco. Un buen ejemplo es que desde hace varios días corre por Internet la idea de que la NASA, la ESA y otras agencias espaciales están ocultando deliberadamente información sobre 3i/ATLAS, el tercer objeto interestelar detectado por ... el hombre. Pero nada más lejos de la realidad. La información, la de verdad, no deja de fluir, y la prueba es que sólo en los últimos días varios artículos científicos han desvelado nuevos aspectos sobre el origen y el comportamiento de este extraordinario visitante espacial.

