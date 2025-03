Astronautas atrapados en el espacio, en directo: sigue la última hora de la rueda de prensa de la tripulación del SpaceX Crew-9

Sigue en directo la rueda de prensa de los astronautas de la NASA Nick Hague, Suni Williams y Butch Wilmore, que estuvieron atrapados en el espacio y que regresaron a la costa de Florida en la SpaceX de Elon Musk.

En junio de 2024, Suni Williams y 'Butch' Wilmore llegaron a la Estación Espacial Internacional (ISS) en una nave de pruebas nunca antes tripulada. Un fallo técnico les obligó a permanecer en órbita más tiempo de lo previsto, pero no imaginaban cuánto. Nueve meses después, volvieron a casa 'rescatados' por un vehículo de Elon Musk