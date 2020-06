Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2020 a los padres de la imagen comprimida

El Premio Princesa de Asturias en el ámbito de Investigación Científica y Técnica 2020 ha recaído en los matemáticos Yves Meyer, Ingrid Daubechies, Terence Tao y Emmanuel Candès por haber realidazo amplios avances «relacionados las teorías y técnicas modernas del procesamiento matemático de datos y señales», ha dado a conocer este martes la organización. Ellos son los responsables de que a día de hoy podamos hacer fotografías con gran resolución y que ocupan poco espacio en nuestro móvil, que nuestra casa se convierta en un cine cada vez que vemos una película digital o que los médicos puedan saber qué ocurre dentro de nuestro organismo con todo lujo de detalle y mínima exposición. Y, más allá, sus teorías son básicas para que el Telescopio Espacial Hubble haya podido tomar imágenes increíbles que nos permiten conocer algo más nuestro universo o incluso ponerle «banda sonora», gracias a la detección de las ondas gravitacionales. Toda una revolución.

En concreto, la Fundación Princesa de Asturias reconoce «sus contribuciones pioneras y trascendentales a las teorías y técnicas modernas del procesamiento matemático de datos y señales son base y soporte de la era digital –al permitir comprimir archivos gráficos sin apenas pérdida de resolución, de la imagen y el diagnóstico médicos –al permitir reconstruir imágenes precisas a partir de un reducido número de datos– y de la ingeniería y la investigación científica –al eliminar interferencias y ruido de fondo». Los cuatro recibirán además del reconocimiento, una escultura de Joan Miró y un premio económico de 50.000 euros.

#BreakingNews: Yves Meyer, Ingrid Daubechies, Terence Tao and Emmanuel Candès, world leaders in the field of mathematics, have been bestowed with the 2020 Princess of Asturias Award for Technical and Scientific Research.#PrincessAsturiasAwardspic.twitter.com/5kMTQvLeMl