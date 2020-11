¿Y qué hacemos ahora con 10 billones de gigabytes de datos? La cifra, que se duplica cada dos años, supone ya el gasto del 8% de la energía eléctrica que se consume en el planeta.

José Manuel Nieves SEGUIR Madrid Actualizado: 03/11/2020 09:10h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No se trata de una cuestión menor. El volumen global de datos sigue creciendo a velocidades de vértigo y los investigadores, literalmente, no saben ya qué hacer con ellos. Resulta fácil imaginar los datos como algo inmaterial, virtual, que no ocupa espacio, pero la realidad es que todos y cada uno de ellos está almacenado "físicamente" en alguno de los miles de centros de datos repartidos por todo el mundo.

En este momento, la cantidad global de datos es de unos 10 zettabytes (un zettabyte equivale a un billón de gigabytes). Una cifra gigantesca, que no puede ser concebida por el cerebro humano, pero que se duplica cada dos años.

Pensémoslo bien. Cada Whatsapp, tweet o publicación en Instagram o