El vídeo «sexy» donde el último Nobel de Física se rodea de chicas ligeras de ropa El reciente laureado Gérard Mourou protagonizó un videoclip en 2013 donde algunas investigadoras hacían un «striptease»

ABC Ciencia

@abc_ciencia Madrid Actualizado: 08/10/2018 22:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando el pasado miércoles sonó el nombre de Donna Strickland como premio Nobel de Física, el mundo entero se regocijó por la noticia: hacía 55 años que una mujer no recibía el galardón en esta categoría y anteriormente solo dos féminas más lo habían conseguido en la historia. Strickland fue reconocida por su trabajo junto a Gérard Mourou en 1985 en el que explicaban su método para crear pulsos de láser ultracortos de alta intensidad, sin destruir el material amplificador. Ahora, un vídeo en el que se puede ver a Mourou en actitud machista y rodeado por supuestas estudiantes quitándose la ropa puede empañar el momento.

Titulado «Have you seen ELI» (traducido «Has visto a ELI»), el videoclip creado en 2013 pretendía promocionar el proyecto europeo Extreme Light Infraestructure, cuyo objetivo es construir el láser más intenso jamás creado. A ritmo de reggae, una voz femenina cuenta las bondades de ELI, como «revertir los desechos nucleares, comprender el universo» o «incluso curar el cáncer», y en él un animado y chulesco Mourou se pasea por las intalaciones a bordo de un descapotable o mira con descaro a una alumna que en los parpados tiene escrito «I love ELI». Seguidamente, todos los alumnos y los profesores se ponen a bailar en medio de clase, como de si una fiesta universitaria se tratara.

Pero la parte más polémica es la del final, cuando las alumnas bailan con el físico ganador del Nobel y dos compañeros más, haciendo un sorprendente «streptease» en el que dos de ellas acaban en camisa y «shorts» en actitud insinuante.

Mourou ha pedido perdón

Firmado por el Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS), una de las instituciones científicas más importantes del mundo ubicada en Francia, y el propio ELI, no está claro quien financió este video, según informa «The Guardian». De hecho, el CNRS ha negado cualquier participación: «Fue realizado por iniciativa exclusiva del investigador, su equipo y nuestra institución nunca transmitieron este video. Además, muchas personas en el CNRS creen que es inapropiado para promover la ciencia», afirmó un portavoz.

El vídeo ya levantó la polémica a raíz de su publicación en 2013. De hecho, algunos de los compañeros de Mourou señalaban este «incidente» como el culpable de que no se hubiera reconocido con un Nobel la labor del físico anteriormente. Por su parte, Mourou ha emitido un comunicado en el que se disculpa por esta actuación: «Lamento sinceramente y profundamente la imagen que transmite este vídeo. En el momento en que se hizo este video, el objetivo era popularizar la investigación que se está realizando en el marco del proyecto ELI y romper la austeridad que el campo de la ciencia a veces puede transmitir», afirma.

Además, hace alusión a la propia Strickland, de quien afirma siente «mucho respeto y admiración». «Es importante que la comunidad científica reconozca el papel, así como la importancia de cada investigador, sin importar el género», argumenta el físico. Jean-Paul Chambaret, otro de los científicos presentes en el vídeo, explicó a Le Monde que el objetivo era «presentar al equipo de investigación con humor».