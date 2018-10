La vida del histórico telescopio espacial Kepler, de la NASA, llega a su fin

La NASA anunció hoy que ha decidido poner fin a la misión del telescopio espacial Kepler, un instrumento que ha servido para descubrir más de 2.681 exoplanetas en los últimos nueve años y medio, y para encontrar 2.899 candidatos a exoplanetas. En todo este tiempo, Kepler ha estudiado 530.506 estrellas y ha cambiado nuestra comprensión sobre los sistemas solares de la Vía Láctea.

«Kepler ha superado todas nuestras expectativas y allanó el camino de nuestra exploración y búsqueda de vida en el Sistema Solar y más allá», señaló el director adjunto del Departamento de Misiones Científicas de la NASA, Thomas Zurbuchen, en un comunicado.

La agencia espacial explicó que el motivo de ponerle fin a la misión es que Kepler se ha quedado sin el combustible necesario para las operaciones científicas, hecho que estaba previsto, y que, por ese motivo, la NASA ha optado por retirar el telescopio dentro de su órbita actual, lejos de la Tierra.

En este momento, el instrumento está en una órbita en torno al Sol y a una distancia de la Tierra de 151.300 millones de kilómetros, y se espera que poco a poco se vaya alejando, de forma segura.

Kepler ha sido el telescopio que le ha permitido a los astrónomos descubrir que hay más planetas que estrellas en la Vía Láctea, que casi todas estas tienen, por lo menos, un planeta en su órbita, y que hay sistemas solares de hasta ocho mundos.

Además, ha mostrado que los exoplanetas son diversos, en tamaño y naturaleza, y que el tipo de mundo más abundante no existe en el Sistema Solar: se trata de un objeto mayor que la Tierra y menor que Neptuno del que apenas sabemos nada.

También ha revelado que los planetas rocosos, de tamaño similar a la Tierra, son abundantes. Los análisis más recientes muestran que del 20 al 50 por ciento de las estrellas probablemente tienen planetas de este tipo a su alrededor, y que además están ubicados en la zona habitable de sus estrellas.

Esto quiere decir que están ubicados a distancias de sus estrellas donde el agua líquida, un ingrediente vital para la vida tal como la conocemos, podría acumularse en la superficie del planeta.

«La búsqueda de planetas es la búsqueda de vida», dijo Natalie Batalha, científica de Kepler, durante una conferencia celebrada en 2017. «Estos resultados serán la base para la futura búsqueda de vida».

Por otro lado, la NASA subrayó que «muchos» de los exoplanetas descubiertos a través de Kepler «podrían ser lugares prometedores para la vida».

«No solo nos mostró cuántos planetas podrían estar ahí afuera, sino que generó un campo de investigación completamente nuevo. (...) Sus descubrimientos han arrojado una nueva luz sobre nuestro lugar en el Universo», agregó Zurbuchen.

With today’s announcement of the retirement of the @NASAKepler space telescope, we’re officially passing the planet-hunting torch to @NASA_TESS, which will search 200,000 of the brightest ⭐️ near the ☀️ for new worlds! Learn more about the mission: https://t.co/HYeFAnWOL7pic.twitter.com/sxSeYO2v63