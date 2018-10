Suspendido un científico del CERN por afirmar que «la física fue inventada por hombres»

El profesor Alessandro Strumia, de la Universidad de Pisa (Italia) y colaborador del CERN, el laboratorio europeo de Física de Partículas, ha sido suspendido tras una controvertida ponencia en la que afirmaba que «la física fue inventada y construida por hombres, no se llega por invitación». Estas declaraciones tuvieron lugar el pasado viernes durante un taller sobre alta energía y género, donde se discutieron temas como la igualdad de oportunidades en el campo científico.

Entre las diapositivas que mostró Strumia durante su presentación (y que aún se encuentran online), se podían leer frases como «[Marie] Curie etc. fueron bienvenidas después de mostrar de lo que eran capaces, ganaron el Nobel...». Además, el científico argumentó que si bien los hombres y las mujeres tienen coeficientes intelectuales promedio similares, los hombres registran un espectro más amplio en los extremos bajos y altos, por lo que los esfuerzos para llevar el equilibrio de género a la física son el resultado del «marxismo cultural» y de que los políticos «promuevan una victimocracia» e «ideología», además de ignorar la «biología humana ciega». También aseguró que las mujeres reciben más ventajas a la hora de los ascensos, en la financiación de proyectos e incluso en el acceso a la formación.

Algunas de las asistentes, como la física Jessica Wade, manifestaron su malestar en las redes sociales. «Breve resumen de la charla de Strumia: las mujeres no son tan buenas como los hombres en física y se les ha dado demasiada financiación/han sido ascendidas de forma injusta. Dijo esto ante una audiencia de mujeres que estudian STEM [Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas]», escribió en su cuenta personal de Twitter.

