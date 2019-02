Superluna de febrero: llega esta noche la Luna llena más grande del año Este fenómeno se produce por la proximidad de nuestro satélite natural a la Tierra, que se encuentra en la posición más cercana de su órbita

ABC Ciencia

@abc_ciencia Madrid Actualizado: 19/02/2019 17:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La apodada como «superluna de nieve» se podrá disfrutar en todo su esplendor desde el atardecer de este martes. Se trata de la Luna llena más grande del año, ya que es el momento en el que nuestro satélite estará más cerca de la Tierra. Pero no será su única particularidad: también se podrá apreciar la Luna llena más brillante en siete años, ya que el fenómeno no se volverá a repetir igual hasta 2026.

Se trata de la segunda superluna del año, que recibe su «apellido nevado» por su coincidencia con el invierno en el hemisferio norte. La anterior, que se produjo el pasado 21 de enero, coincidió con un eclipse; y la siguente tendrá lugar el próximo 21 de marzo, coincidiendo con el equinoccio de primavera.

La superluna solo dura un instante

Técnicamente, el fenómeno exacto de la Luna llena ocurre apenas unos instantes. Y ese momento se ha producido exactamente a las 16.53 minutos de la tarde. En el momento que nuestro satélite aparezca por el horizonte no se tratará de una Luna llena, sino de una gibosa menguante.

Aún así, los que quieran disfrutar de este espectáculo no deben preocuparse, ya que la diferencia de apenas unas horas (e incluso un día antes y después del día señalado por el calendario lunar) no es perceptible por el ojo humano y podremos observar un disco un 10% más grande que de costumbre, siendo la Luna más grande de todo 2019. También notaremos su brillo, que será un 30% más con respecto a otras noches y cuyo resplandor no se verá igual hasta 2026. Esta Luna llena es tan especial porque la distancia entre ella y nuestro planeta es de «solo» 356.761 kilómetros y coincide con el momento en que más cerca está de nuestro planeta, momento llamado perigeo.

Este evento será visible desde cualquier punto del globo, siempre y cuando las nubes lo permitan y no haya una contaminación lumínica excesiva.

Mientras, en la cara oculta de la Luna...

Pero mientras desde la Tierra disfrutamos del espectáculo, el lado oculto de la Luna está experimentando su noche, que dura aproximadamente como dos semanas terrestres.

Durante la noche lunar en el lado opuesto las temperaturas pueden bajar hasta 310 grados Fahrenheit (menos 190 grados centígrados), como ha podido comprobar la sonda china Chang'e- 4 y su rover, el Yutu-2, quien en estos mismos momentos están explorando la zona. Por ello, mientras este martes mires el fenómeno de la superluna de nieve, acuérdate de estos aparatos que continuan trabajando para desentrañar los misterios de nuestro brillante satélite.