SpaceX desvelará el lunes la identidad del primer turista que volará a la Luna

La compañía aeroespacial SpaceX, fundada por Elon Musk, llevará al primer turista al espacio para que vuele alrededor de la Luna en uno de sus vehículos, según ha anunciado en su cuenta de Twitter tras alcanzar un acuerdo con ese turista espacial.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk