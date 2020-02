Día Mundial de la Mujer y la Niña en Ciencia Rocío Guerra: «Parece que para llegar a ciertos puestos las mujeres tenemos que ser superhéroes» La coordinadora responsable del equipo de operaciones científicas de la misión Gaia, de la ESA, habla sobre la importancia de los referentes femeninos y sobre la escasez de mujeres en puestos de responsabilidad

En la Vía Láctea hay unos 200.000 millones de estrellas, de todos los tipos y colores. Es imposible poder abarcarlas todas, pero un pequeño aparato, de nombre Gaia, trabaja en hacer un catálogo de una pequeña porción de ellas: en concreto, esta misión de la Agencia Espacial Europea (ESA) catalogará 1.700 millones de estrellas. El satélite está trazando un mapa en 3D con los colores, distancias, masas, velocidades y magnitudes de una pequeña muestra de estrellas para entender cómo es toda la población de la galaxia.

Rocío Guerra es una de las personas que hacen que Gaia sea posible. Dice que estudió Física en gran parte porque quedó fascinada por la serie «Cosmos», de Carl Sagan, y porque tuvo un telescopio con el que asomarse a una pequeña porción del universo. Ha tenido dos hijas, coordina las operaciones científicas de Gaia y cree que todavía hay un largo camino por delante para lograr que las mujeres no sean una pequeña muestra en el firmamento de ingenieros y científicos que dominan las carreras STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). ABC la ha entrevistado con motivo del Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra hoy.

-¿Cuál es su papel en la misión Gaia?

Soy la coordinadora responsable del equipo de operaciones científicas de Gaia en el Centro Europeo de Astronomía Espacial de la ESA en madrid. Nos encargamos del procesado inicial de los datos científicos que llegan desde la nave. Recibimos esa información, la archivamos y la distribuimos a otros centros de Europa. También analizamos el estado de los instrumentos.

-¿Qué es lo más importante de Gaia?

Su objetivo fundamental es producir el catálogo de estrellas más completo hasta la fecha, con mediciones de alta precisión. No parece algo muy espectacular, pero Gaia es una de las misiones que más publicaciones científicas genera: cada día, se publican tres o cuatro artículo gracias a ella. Además, sus datos tienen implicaciones en todas las ramas... Gaia está siendo una revolución, capaz de cambiar las bases de la Astronomía.

-¿Es un trabajo complejo?

Cada día Gaia envía a la Tierra unos 40 Gigabytes de información, aunque si escanea regiones más pobladas de estrellas, puede llegar a enviar hasta 100 Gigabytes. Tenemos un programa muy exigente y debemos procesar y distribuir todas las señales, sin excepción, en un plazo determinado. Debemos mandar toda esa información a otros 500 lugares donde se procesan los datos, cosa que lleva varios años.

-¿Por qué decidió estudiar Física y luego especializarse en Astrofísica?

Porque siempre he sido una apasionada de la Astronomía. Mi vocación se remonta a cuando veía la serie «Cosmos», de Carl Sagan. Además tenía un telescopio, y trataba de hacer mis investigaciones. Siempre me ha parecido fascinante que podamos aplicar nuestros conocimientos y el método científico para asomarnos a un pedacito del universo.

-Cuando estudiaba, ¿había menos chicas en las clases que hoy en día?

Acabé la carrera en el año 99, y había más chicos que chicas, sobre todo en los cursos más tardíos, quizás porque a medida que avanzas en los estudios necesitas tiempo para hacer estancias fuera... Creo que, de alguna manera, nosotras mismas nos creábamos barreras invisibles. En cuanto surgía alguna dificultad abandonábamos los estudios porque sentíamos que no estábamos en nuestro territorio, que eso era cosa de hombres.

-Pero si hay menos mujeres en las carreras STEM, es porque ellas lo eligen así. ¿Tiene que ver el género o la educación en esto?

Nadie te pone una pistola en la cabeza para que no estudies una carrera, pero hay muchas lecciones que hemos aprendido, que nos han marcado y que no nos han dejado ejercer nuestra libertad. Las canciones infantiles nos enseñaban que ellos eran los aventureros y ellas las costureras, hoy por suerte, en los anuncios salen niñas y niños como astronautas y científicos. Si lo piensas, todo sigue una distribución normal... Así que el hecho de que no haya homogeneidad a la hora de elegir las carreras indica que hay condicionantes.

-¿Había referentes femeninos cuando era niña?

Creo que Marie Curie era el único ejemplo y, por único, era todavía más raro. Ahora, la Sociedad Española de Astronomía o la ESA están haciendo un trabajo muy importante para revelar a muchas de estas figuras... A mí me fascina, por ejemplo, Henrietta Leavitt (1868-1921), una astrónoma que se dedicó a conocer la escala del universo y de la Vía Láctea y que hizo una investigación muy relevante. Estoy seguro de que hubiera ganado el premio Nobel de haber sido un hombre.

-Usted tiene dos hijas pequeñas y un marido que es matemático. ¿Intentan inculcarles su vocación por la ciencia?

Lo que intentamos es despertar su curiosidad y que no descarten ninguna carrera porque sientan que no va con ellas. A pesar de los peligros de internet, la red es también un tesoro de información, una fuente de riqueza. Intentamos que vean que hay otros modelos, ya sean masculinos o femeninos, que aprendan sobre lengua o geología y que vean qué aplicaciones tienen, que descubran que con esfuerzo pueden lograrlo, al igual que cualquier otra persona.

-Usted ha estudiado ciencia, trabaja como ingeniera de operaciones y ha tenido dos hijas. ¿Ha sido difícil conciliar ambas cosas?

Nunca me he sentido discriminada, aunque algunas veces sí que me he sentido como un bicho raro. Ahora me siento más integrada y apoyada, pero sí que hay barreras invisibles que te hacen la vida más dura. Recuerdo situaciones en las que he tenido que explicar que al tener a mis hijas iba a coger cuatro meses de baja, o, mientras que mis compañeros hacían horas extra, yo me iba a casa a cuidar de mis hijos. No es mi situación, pero sé que las investigadoras que intentan hacer un postdoctorado y tener una familia lo tienen muy difícil.

-¿Está llegando la igualdad a la ciencia?

Hace unos años era muy frecuente que en una reunión de 20 personas yo fuera la única mujer. La ESA ha adoptado una política de diversidad y de igualdad para ir eliminando estas diferencias. Es verdad que, por ejemplo, los padres siguen prefiriendo no coger unas bajas de maternidad/paternidad equilibradas, pero se está avanzando en muchas cosas. Por ejemplo, se puede trabajar desde casa, en recursos humanos se intenta que el género tenga menos influencia o hacemos programas de mentoría, para dar visiblidad a las mujeres en la ciencia ante las nuevas generaciones. Creo que la clave es no poner etiquetas ni poner límites.

-Uno de los problemas más claros es que las mujeres no llegan a los puestos de responsabilidad. ¿Cuáles son esos límites que lo dificultan?

Todo gira en torno a la manera en la que nos vemos a nosotras mismas y a la forma como nos han educado. Si solo veo a una mujer en un consejo de dirección, puedo pensar para llegar a ciertos puestos hace falta que las mujeres seamos superhéroes y que se nos exige más.

-¿Por qué cree que ocurre? ¿Influye el hecho de que ellas sean quienes más cuidan de sus familias?

Muchas personas dicen que hay pocas directivas porque hay pocas mujeres trabajando, en proporción. Pero puede que haya otros obstáculos. Se espera que una persona que llega a esos puestos pueda viajar, pero si una mujer tiene hijos y quiere cuidarlos, no va a poder viajar. Hay formas de solucionarlo, como fomentar las videoconferencias o promover la igualdad en las bajas paternales y maternales.