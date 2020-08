Una trabajadora extrae muestras para detectar la COVID-19 en Marsella, Francia, la semana pasada - EFE

Las reinfecciones de COVID-19 pueden alargar la pandemia y no afectar a la vacuna El primer caso de reinfección del mundo sugiere que las personas infectadas y recuperadas pueden seguir transmitiendo la enfermedad, pero todavía no hay evidencias de que así sea Esto no tiene por qué afectar a los candidatos a vacuna, porque éstos se basan en conseguir una inmunidad más eficaz que la conferida por infecciones naturales