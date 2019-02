Reaparece la abeja gigante que mide un pulgar y que se creía extinta

En 1859, el naturalista, explorador, geógrafo, antropólogo y biólogo británico Alfred Russel Wallace hizo un hallazgo sorprendente: en su viaje por Indonesia descubrió una abeja enorme, del tamaño de un pulgar. Se bautizó popularmente como la abeja gigante de Wallace en honor a su descubridor (aunque su nomeclatura científica es Megachile Pluto) y era una rara avis difícil de localizar. De hecho, después de Wallace solo se tiene un avistamiento documentado, en 1981. Después no se volvieron a encontrar rastros de la esquiva abeja, por lo que se creyó que estaba extinta. De hecho, el insecto era tan raro que ni siquiera los lugareños habían visto sus nidos o colmenas con anterioridad.

Ahora, un grupo liderado por el fotógrafo de naturaleza Clay Bolt, acompañado de Eli Wyman -entomólogo de la Universidad de Princeton-, Simon Robson -ecologista del comportamiento- y Glenn Chilton -experto en ornitología-, ha pasado los últimos años buscando a abejas gigantes vivas en Indonesia. Y al final ha resultado: han conseguido fotografiar y filmar a la especie viva. Sin embargo, la especie peligra ya que se han vendido a través de eBay dos ejemplares por miles de dólares, lo que hace temer por su superviviencia.

Se trata de una abeja que puede crecer hasta los 4 centímetros de largo y tiene una envergadura con las alas desplegadas de más de 6 centímetros. También cuenta con unas enormes mandíbulas que se comparan a las de un escarabajo ciervo. Este órgano lo utiliza para raspar la pegajosa resina de los árboles y construir su colmena dentro de los nidos de termitas, donde las hembras crían a los nuevos descendientes. Al igual que otras abejas, la Megachile Pluto se alimenta de néctar y polen.

