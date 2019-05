Pint of Science Cómo hablar de agujeros negros en un bar y que nadie salga corriendo El festival internacional de divulgación científica «Pint os Science» se celebra en 73 ciudades españolas

Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Y si los ciudadanos no van a los laboratorios, los laboratorios irán a los bares. Bajo esta premisa nació « Pint of Science» (PoS), el festival internacional de temática científica que ya celebra su séptima edición en más de 400 ciudades de 24 países en los 5 continentes. España va por la quinta convocatoria y suma 73 ciudades en las que se habló de Neurociencia a Astrofísica, de Medicina a Historia, de Supercomputación a Matemáticas, de Economía a Zoología.

Una de esas capitales de la ciencia fue Guadalajara. Con el aforo lleno por segunda vez en la presente edición, Iván Martí Vidal, del Centro Astronómico de Yebes (IGN) explicó en el bar La Favorita lo que es el centro de su trabajo -y de nuestra galaxia-: los agujeros negros. Cómo acabaríamos siendo «espaguetizados» si entrásemos por uno de estos gigantes supermasivos o qué hay de verdad en la película «Interestellar» fueron algunas de las enseñanzas de este astrónomo español, que también participó en el logro histórico de la primera imagen de un agujero negro. Ese fotograma histórico que se pudo conseguir gracias a lo que llamó «el Telescopio de la Muerte» o un conjunto de radiotelescopios como el de Yebes repartidos por todo el planeta que, juntos, formaron el telescopio virtual que vio el agujero de M87.

Por su parte, el físico de la Universidad de Alcalá de Henares JuanJosé Blanco Ávalos explicó ante medio centenar de personas con unca cerveza en la mano de dónde salen los rayos cósmicos, esas partículas que nos pueden atravesar sin que nos enteremos pero que se originaron en algo tan exótico como las supernovas o las colisiones de estrellas. Ante estos rayos llenos de partículas y radiación -que supusieron por un lado el origen de la vida pero que, por otra, pueden dañarla seriamente-, el Sol tiene mucho que decir al respecto.

Blanco explicó que cuando la actividad de nuestra estrella es más intensa, el flujo de rayos cósmicos disminuye, por lo que surge una oportunidad para medir qué está haciendo el astro rey, del que aún no sabemos muy bien cómo funciona. Para ello, el Grupo de Investigación Espacial de la Universidad de Alcalá ha instalado dos monitores de neutrones -uno en Guadalajara y otro en la Base Antártica Juan Carlos I-, ofreciendo la observación simultánea de fenómenos solares que afectan globalmente a la actividad humana en la Tierra.

Las otras ciudades

Pero estas apenas fueron dos ponencias de todo el programa de PoS 2019, que incluye experimentos y demostraciones en vivo, monólogos científicos, espectáculos o proyecciones que harán las charlas aún más amenas. Y este año, el festival cuenta con figuras como Eduardo Sáenz de Cabezón, científico a cargo del canal de Youtube «Derivando» y presentador del programa de La 2 «Órbita Laika»; o el investigador y economista Luigi Pascali, que tratará de demostrar el vínculo entre la agricultura y el desarrollo de la jerarquía social.

El festival de ciencia aún podrá disfrutarse este miércoles con múltiples ponencias por toda España. En este enlace puedes consultar ciudades y horarios.