Pedro Duque: «Si baja el presupuesto destinado a Ciencia me iré del Gobierno»

En su despacho del Ministerio de Ciencia, Pedro Duque acumula los recuerdos de su pasado como astronauta : uno de los cascos de piloto con los que se entrenaba, fotos de sus misiones, premios y alguna réplica de satélites, incluido el de ... la misión española Ingenio, perdido hace un año. Cuando llegó al Gobierno de Pedro Sánchez en 2018 era una de las caras más conocidas de la Ciencia española, el ingeniero brillante, el héroe nacional que logró una plaza para viajar al espacio. Tres años de gestión y una pandemia han diluido la imagen de uno de los fichajes más mediáticos de Sánchez. Duque confía en dejar como legado el Pacto por la Ciencia y la Innovación . Será la garantía de que la inversión pública en investigación se incremente de forma sostenible, con independencia de quien gobierne. «Las oportunidades de nuestros hijos dependen de esto», asegura.

¿Cuántas veces se ha arrepentido de haber aceptado el cargo de ministro?

Le aseguro que muchas menos veces de las que he estado contento por haberlo aceptado.

¿Fue una gran decepción no haber sido elegido director de la Agencia Espacial Europea?

Era otra de las formas en las que podía servir a la comunidad, mucho más cómoda para mí. Estaría en mi zona de confort y en las cosas que ya me sé. En el momento en el que se tomó la decisión todavía quedaban tantas cosas por hacer que casi ni lo pensé.

«Hay gente con un oficio miserable que consiste en hacer trocitos de vídeo y reírse de uno cuando tiene la más mínima equivocación»

Dicen que lo que peor lleva es la exposición pública y la falta de privacidad. ¿Es cierto?

No, lo que peor llevo es la cantidad de gente cuyo trabajo es tratar de minarle a uno de forma personal. Hay gente con un oficio miserable que consiste en hacer trocitos de vídeo y reírse de uno cuando tiene la más mínima equivocación. Pobre gente, espero que algún día consigan un trabajo de verdad.

Su paso por el Ministerio es un paréntesis en su carrera de astronauta, ¿qué planes tiene cuando salga del Gobierno?

No tengo ya edad para volver a mi carrera de astronauta.

¿No volverá al espacio entonces?

No parece.

Y ¿algún plan B?

Ahora mismo no tengo ninguno. Estoy en esto y he venido sin que me reporte ninguna ventaja personal. Tengo la conciencia tranquila de que he intentado arreglar las cosas. Se me apoya, pero en el momento en que parezca que van a bajar los presupuestos destinados a Ciencia, ese día me iré directamente del Gobierno. Y se acabó.

¿Qué sello personal querría dejar de su paso por la política?

El Pacto por la Ciencia. Me gustaría ver que se sigue aplicando cuando ya esté jubilado. Pienso que tendré tiempo de ver que en 2030 llegaremos al 3% de inversión en I+D+i.

Tiene sobre la mesa la nueva Ley de Ciencia. ¿Qué va a cambiar?

Tenemos previsto hacer una reforma bastante importante de las políticas de recursos humanos y de la carrera científica. Queremos que la gente más competitiva, que merece entrar en el sistema de ciencia de más nivel entre directamente con un contrato más estable. Hemos incluido también incentivos para que los científicos que hagan transferencia de tecnología obtengan ventajas económicas de su investigación e introduciremos cambios legales para lanzar empresas de base tecnológica. Los pequeños cambios producen a veces cambios muy grandes.

Las asociaciones científicas aseguran que la nueva ley no va a resolver los problemas endémicos de la ciencia en España.

Estamos en el inicio de ese proceso de diálogo en el que invitamos cada semana a cinco o diez organizaciones. Después de cada reunión, les pedimos que nos envíen sus ideas para mejorar el anteproyecto. Hay que esperar a que se asienten las opiniones. Parece que a algunas personas no se lo hemos explicado muy bien.

La Cosce, la mayor agrupación científica de España, ya ha emitido dos informes desfavorables sobre el borrador actual. El último se tituló ‘El fin de la meritocracia científica’. ¿Quiere decir que sus críticas se deben a que no se lo han explicado bien?

La nueva ley solo es una pequeña parte de la reforma que hay que hacer. Hay muchas más medidas que tomar. Ese informe se centra en que queremos eliminar el programa Ramón y Cajal y lo que queremos hacer es potenciarlo. Esto es lo que requerirá mas explicación.

Pedro Duque posa en su despacho con una réplica del Ariane 5 ÁNGEL DE ANTONIO

Uno de los cambios que ha suscitado más críticas es el sistema del ‘tenure track’, en el que se evaluará a los científicos contratados.

Les proponemos un contrato indefinido desde el principio y al cabo de 4-5 años les hacemos una evaluación de su desempeño científico. Lo normal es que todos la pasen porque estarán muy bien seleccionados desde el inicio. Cuando la aprueben tendrán un contrato indefinido y accederán a plazas de promoción de los centros de investigación y universidades. Este cambio adelantará la edad de estabilización de los científicos, de los líderes del futuro.

¿Era una exigencia de Europa?

Era una lógica aplastante que teníamos que haber introducido hace muchos años. En la Ley de la Ciencia de 2011 se intentó, pero no salió. Desde entonces la UE nos va recomendando una serie de reformas. Por supuesto, la mayor reforma que nos piden es que aumentemos los presupuestos para llegar a la media de la UE . Y también que introduzcamos una figura de ‘tenure track’.

«Tenemos previsto duplicar la cuantía de las ayudas postdoctorales

¿La Ley de Ciencia no será la única reforma de calado?

Tenemos previsto duplicar la cuantía de las ayudas postdoctorales. Será necesario para nutrir el sistema de ciencia de las personas que necesitamos si alcanzamos un pacto por la ciencia y unos incrementos de financiación para llegar hasta, al menos, la media de la UE del 2% del total en 2024.

¿Tiene sentido que la Ley de Ciencia se haga a espaldas de la Universidad cuando el 60-70% de la investigación se realiza allí?

Hemos hecho multitud de rondas de coordinación con Universidades. Mucho habría que cambiar la estructura legal de España para regular con una única ley la labor de los profesores de universidad en su labor docente, la de los investigadores de hospitales o de centros de investigación. Si la política de la Universidad es reforzar un área de investigación, como hacen ahora con los ‘ramones y cajales’, tendrán una fórmula más estable para contratar personal y, al mismo tiempo, suficientes horas de docencia para conseguir la acreditación y continuar con su carrera universitaria si lo desean. Serán unas plazas vinculadas a la necesidad de investigación y no de la docencia.

¿Fue una mala idea separar Ciencia de Universidades?

Lo único que necesitamos es que las acciones del Gobierno estén coordinadas y no sean contradictorias. Eso se puede organizar con un Ministerio o con 17. Tener dos personas en el Consejo de Ministros que hablen de Ciencia siempre es mejor que solo una.

Los presupuestos de los grupos de investigación están a niveles de hace diez años y, aunque suban, los niveles recomendados por la UE no se alcanzarían en España ni en 2030.

La convocatoria general de proyectos ya se ha aumentado. El año pasado, en 50 millones de euros; no es verdad que no se hayan elevado. En el Pacto de la Ciencia hemos propuesto una senda que converja con los objetivos de la UE. Esa senda nos pondría en 2024 en una inversión del 2% del PIB, entre público y privado, y en 2030 en el 3%. Además, este año hemos elevado un 60% el presupuesto, de tal manera que ya tenemos más presupuesto en ciencia que el año que más hubo en la historia, en 2009. La senda es correcta y si siguiéramos este ritmo llegaríamos bastante antes que el 2024. El Pacto por la Ciencia tiene que conseguir que esta subida progresiva continúe. Esto no debe depender de partidos. Las oportunidades de nuestros hijos dependen de esto.

«Con mayor financiación de la ciencia entre 2009 y 2018 habríamos tenido una base mejor para desarrollar vacunas frente al Covid»

Con mayor financiación, ¿tendríamos ya unas vacunas españolas contra el Covid?

Algunos de nuestros científicos están trabajando en un tipo de vacunas contra el Covid que serán las primeras de su clase. Por supuesto, con una mayor financiación de la ciencia entre 2009 y 2018 y un mayor entusiasmo de otros gobiernos, habríamos tenido una base mejor para haber desarrollado vacunas.

Los grupos que trabajan ahora en estos proyectos de vacuna son equipos en precario, con responsables que están en edad de jubilación.

Eso no se puede resolver en pocos meses. Hemos estabilizado con contratos fijos a medio centenar de personas ya en esos puestos o en otros puestos asociados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se han puesto 30 millones de euros de golpe para investigaciones científicas. Cierto es que si se compara con el dinero que se ha puesto para comprar vacunas es una cantidad pequeña. Si salen las vacunas españolas también volveremos a invertir cientos de millones de euros, pero esta vez en las nuestras.

¿Recuerda el día en que el nuevo coronavirus empezó a circular en España?

Esa es una pregunta muy concreta de una información que se manejaba en los canales de Sanidad. Nosotros sabíamos que el 7 de enero se había publicado el genoma del virus y a partir de entonces todos los científicos se pusieron con entusiasmo a estudiarlo mejor y a crear las vacunas. Recuerdo haber recibido a los científicos Adolfo García Sastre y Luis Enjuanes. En este primer contacto me contaron que ya había una posibilidad de crear una vacuna. Entonces pensábamos que sería para ayudar a otros países y al final no salieron las cosas como se esperaban.

¿No se podría prever lo que se nos venía encima?

De forma fehaciente no había suficientes datos para que nadie pudiera tomar una decisión preventiva.

«Cuando estalló la pandemia no fuimos capaces de establecer un sistema fluido de trabajo entre hospitales y centros de investigación

El sistema sanitario tenía bastante encima como para tener que organizar unos protocolos especiales. Se hicieron cosas puntuales, pero es cierto que no fuimos capaces de establecer un sistema fluido de trabajo entre los centros de investigación y los hospitales.

¿Cree que se ha escuchado suficientemente a los científicos a la hora de tomar decisiones en pandemia?

¿A quién vamos a escuchar si no?

Los ciudadanos a quienes más hemos visto es a políticos

Creo que todos los políticos tratamos de informarnos bien. Nosotros tenemos activo un grupo de trabajo multidisciplinar que nos hace informes periódicos. Toda esta documentación se ha distribuido en el Gobierno.

Al ministro de Ciencia se le ha visto poco en pandemia.

No sé, a mí me ha dado la impresión de que hacía muchas apariciones públicas. He hecho 80 entrevistas.

Pero las ruedas de prensa las han monopolizado otros departamentos, como el de Sanidad, Interior o Administraciones Públicas.

En Moncloa he estado como 3-4 veces y en las ruedas de prensa apenas me han hecho preguntas. Yo he tratado de comunicar las nuevas cosas que se iban sabiendo, los proyectos de vacuna, de diagnóstico y tratamiento que iban surgiendo. Al comienzo de la pandemia, tuvimos una acción muy potente para fabricar el material que faltaba, como los respiradores... Estuvimos muy activos.

¿No falta peso del Ministerio de Ciencia en el Consejo de Ministros?

Y eso ¿cómo se mide? ¿En un incremento del 60% de los presupuestos?

La pandemia podía haber puesto a este Ministerio en el centro de las decisiones, como le ha pasado a Sanidad.

Muchas gracias por la confianza pero nosotros, en general, tenemos que proveer de información al resto de ministerios. Por ejemplo, al principio había dudas sobre la vía de contagio, se especulaba mucho pero se había medido poco. Proporcionamos una información muy útil para saber qué tipos de filtros se debían utilizar en los medios de transporte, en trenes, en aviación… Pudimos levantar antes las restricciones porque sabíamos que en los aviones se renueva mucho el aire, el aire está limpio y garantizado porque se utilizan unos filtros por los cuales no pasa ni un virus. A diferencia de lo que sucede en los locales de ocio.

«Soy partidario de revisar con la mayor frecuencia posible las restricciones del Covid y no castiguemos demasiado a la población

Con el conocimiento científico actual, ¿habría que cambiar alguna recomendación?

Conocemos la importancia de ventilar lo más posible, pero esa ya la tenemos. Publicamos el pasado verano una guía que permitió tener los colegios abiertos. Se adoptaron normas de acuerdo al conocimiento y España pudo mantener los colegios abiertos contra viento y marea. Fue un gran éxito del que deberíamos estar orgullosos.

Bajo ese conocimiento, ¿tiene sentido ahora estar al aire libre con mascarilla?

Habrá que estudiarlo, desde luego, sigue siendo importante. Soy partidario de que revisemos con la mayor frecuencia posible las medidas que tomamos y no castiguemos demasiado a la población, pero esto es muy variable.