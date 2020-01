La NASA intenta recuperar la Voyager 2 tras un apagón de emergencia

Las sondas Voyager 1 y Voyager 2, de la NASA, son los artefactos humanos más lejanos y las primeras naves en abandonar la heliosfera, la región del espacio dominada por el viento solar. Muchos no lo esperaban, pero gracias a su sólida factura y a la ausencia de ordenadores a bordo, las dos naves siguen funcionando 42 años después de ser lanzadas. Gracias a eso están mandando datos de gran interés científico sobre el medio interestelar, la región situada más allá de la influencia de nuestra estrella, a través de sus antenas. Están tan lejos que las señales que envían tardan en llegar a la Tierra 17 horas (en el caso de la Voyager 2) y más de 20 horas (en el caso de la Voyager 1).

Sin embargo, el pasado 25 de enero hubo un problema con la Voyager 2. El aparato, del tamaño de un coche pequeño, no ejecutó la maniobra prevista por la que debía girar 360 grados para calibrar uno de sus instrumentos. Los análisis de telemetería, con datos recibidos en las instalaciones del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) en Pasadena, California, revelaron un retraso en los comandos de esa maniobra que dejaron activados dos sistemas que demandan altos niveles de energía. En consecuencia, se produjo una exceso de demanda energética y la nave entró en «modo a prueba de fallos» para disminuir el consumo, desactivando los instrumentos científicos.

Este 28 de enero los ingenieros del JPL lograron apagar uno de los sistemas que estaban consumiendo energía en exceso y volver a poner en funcionamiento los instrumentos de ciencia, pero todavía no han comenzado a recibir datos desde la nave. Por eso, los operarios todavía han de confirmar que la Voyager 2 ha vuelto a sus operaciones normales.

Here's the skinny: My twin went to do a roll to calibrate the onboard magnetometer, overdrew power and tripped software designed to automatically protect the spacecraft.



Voyager 2's power state is good and instruments are back on. Resuming science soon. https://t.co/4buDM32bappic.twitter.com/4T856Lpxjm