Muere Katherine Johnson, la matemática que ayudó a la humanidad a llegar a la Luna

«Si ella dice que son buenos, entonces estoy listo para ir», dijo el astronauta John Glenn, el primer hombre en orbitar la Tierra, de Katherine Johnson, la matemática afroamericana de la NASA que en 1969 llevó a cabo los precisos cálculos para que el Apollo XI aterrizara en la Luna. Johnson falleció este lunes a los 101 años.

«Nuestra familia de la NASA está triste al enterarse de la noticia de que Katherine Johnson falleció esta mañana a los 101 años. Era una heroína estadounidense y su legado pionero nunca se olvidará», ha escrito en su cuenta de Twitter el administrador de la agencia aeroespacial, Jim Bridenstine.

The @NASA family will never forget Katherine Johnson's courage and the milestones we could not have reached without her. Her story and her grace continue to inspire the world. https://t.co/UPOqo0sLfbpic.twitter.com/xwnRX9oZoi