Michael Collins: «Las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres, incluso hacerlo mejor» El famoso astronauta del Apolo 11 opina sobre la misión Artemis, un plan de la NASA para que esta vez sea una mujer la que vuelva a pisar la luna

En el 50 aniversario del despegue del Apolo 11, Michael Collins, uno de los tres astronautas que pisaron la luna, ha vuelto a la plataforma de despegue para recordar la misión que cambió la historia de la humanidad. «Comenzó como un experimiento. Se tomaron muchos riesgos con la esperanza de conseguir grandes recompensas en ciencia e ingeniería y para mostrar al mundo de lo que el ser humano era capaz», recuerda Collins.

Después de numerosas pruebas y tomas de contacto con el gran «monstruo», el 16 de julio de 1969 tuvo lugar el despegue que impresionó y concentró a innumerables personas. Collins asegura que ver el gran cohete posicionado para su lanzamiento no le produjo nervios, sino que aparecieron más tarde cuando empezó a coger velocidad. «Todo mi cuerpo temblaba y sentía algo que no había sentido nunca antes, entonces entendí lo que había estado esperando todo ese tiempo. Es un sentimiento que no puedo explicar».

Ha querido recordar al ya fallecido, Neil Armstrong, como una persona «maravillosa, introvertida, pero muy inteligente que sabía como llegar a la gente». Además, señala su trabajo «superlativo» a la hora de explicar al resto del mundo la misión. De esta forma se disipan las teorías sobre la mala relación de los tres astronautas.

Afirma que nunca llegó a sentirse «solo» porque confiaba en todo lo que le rodeaba y con total normalidad añade: «Tenía café y música, así que aprendí a disfrutar de la soledad».

Generación Artemis

En cuanto a la misión Artemis, un plan de la NASA para que esta vez sea un mujer la que vuelva a pisar la luna, Collins lo considera «un concepto increíble» y la futura «hermana» de Apolo. «Las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres, incluso hacerlo mejor». La administración de Donald Trump adelantó la fecha prevista de la misión al 2024, pero hará falta superar muchos obstáculos políticos para lograr un acuerdo bipartidista y obtener los 30.000 millones de dólares que la NASA estima necesarios para esta misión durante 5 años.