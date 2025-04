La matemática española detrás de las rutas de los futuros taxis voladores

Sin lugar a dudas, el coche volador es uno de los conceptos más repetidos en las películas de ciencia ficción. Y aunque de momento no vemos autopistas con utilitarios aéreos en nuestro día a día, lo cierto es que ya existen propuestas bastante avanzadas. Por ... ejemplo, los vehículos tipo electric Vertical Take off and Landing (más conocidos como eVTOL ) son una suerte de drones eléctricos para cuatro pasajeros que aspiran a ser los próximos taxis aéreos. De hecho, ya hay empresas que están diseñando posibles rutas en grandes ciudades, desde la azotea de un edificio a otro, sin atascos ni polución, y con la intención de desterrar para siempre el tráfico terrestre. Y en ese proyecto está embarcada la española Mercedes Pelegrín García , cuyo trabajo ha sido reconocido por la Fundación BBVA y la Real Sociedad Matemática Española ( RSME ) con el Premio Vicent Caselles para jóvenes matemáticos.

En concreto, Pelegrín -especializada en soluciones de optimización combinatoria- se encarga de diseñar las futuras y más eficientes vías que estos vehículos aéreos seguirán cuando esté implementado el servicio en diferentes ciudades, algo que las principales empresas inversoras quieren que ocurra en los próximos años, a más tardar en una década. «Mi trabajo se enfoca fundamentalmente a modelos de optimización y seguridad, no solo para, por ejemplo, encontrar el camino óptimo entre dos puntos mientras se guarda la distancia correcta entre unos vehículos y otros, sino también atendiendo a imprevistos, como cruces inesperados con futuras ambulancias tipo eVTOL, coches de policía voladores…», explica la matemática murciana a ABC en conexión telefónica desde el Laboratorio de Informática LIX de la École Polytechnique (París) , donde ahora es investigadora postdoctoral. Pero su destino podría haber sido otro, porque después de terminar su doctorado en 2019 tenía ofertas sobre la mesa de otros lugares como Estados Unidos o Canadá. «Tenía claro que quería irme fuera, conocer otras formas de trabajar y colaborar con empresas. Creo que se tiene que potenciar más la cooperación entre Universidades y el ámbito privado, y me gustaría formar parte de ese desarrollo y de la transferencia del conocimiento». Diseño de un eVTOL Toyota Coches voladores tipo eVTOL, una realidad a la vuelta de la esquina Los vehículos tipo eVTOL (siglas de ‘electric Vertical Take off and Landing’) aspiran a ser el medio de transporte de las ciudades en un futuro cercano. Con la promesa de las cero emisiones -son diseños eléctricos-, acabar con los atascos y, a algo más de tiempo vista, incluso convertirse en coches autónomos -sin conductor-, varias grandes empresas pugnan por convertirse en la primera en hacerse con los permisos para crear un servicio de transporte. De momento, la más adelantada es la empresa aeronáutica Joby -que trabaja mano a mano con Toyota y acaba de comprar Uber Elevate-, quien ya ha realizado pruebas recorriendo más de 200 kilómetros. Su idea: tener listo su taxi volador para recoger a sus primeros clientes en 2024. Números desde la cuna Su pasión por los números comenzó en la cuna: su padre, matemático, y su madre, economista , son sus dos referentes principales. Después, a su paso por la escuela, se dio cuenta de que las cifras eran algo casi ‘natural’ para ella. «Creo que para que algo te guste realmente, se te tiene que dar bien. Y, de las matemáticas, a mí me encanta que todo encaje al final. Que si sabes cuatro conceptos más bien sencillos, desde ahí puedes desarrollar complicadas teorías. Y, si sigues los pasos, no te vas a equivocar - resume-. Además, creo que encaja con mi personalidad ordenada y disciplinada». Y quizá también por esa faceta práctica, no solo eligió Matemáticas , sino que a la vez cursó el grado de Informática . Fue en ese momento cuando palpó más de cerca la diferencia entre hombres y mujeres en el ámbito STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés). «En Matemáticas la proporción era más o menos equitativa, pero en Informática apenas éramos tres o cuatro chicas por clase». Pelegrín piensa que en los últimos años sí se ha llevado a cabo un esfuerzo por visibilizar perfiles femeninos en estos sectores, «pero a niveles de investigación senior sí que hay muchos más hombres», afirma. «Aunque espero que la situación cambie en los próximos años». Porque esta joven matemática que aún no alcanza la treintena ( nació en el año 1992 ) tiene muy claro que su futuro está en la investigación, aunque no sea un camino sencillo. «Es verdad que me he planteado muchas veces trabajar en el ámbito empresarial, pero en la investigación me siento más libre para desarrollar mis ideas y los temas que me interesan». Entre sus objetivos a medio y largo plazo se encuentra el de dirigir sus propios proyectos, tener su equipo y colaborar con empresas para ser parte del cambio de paradigma . Y aunque de momento se encuentra feliz en Francia, sí se plantea volver en algún momento a casa. «En España se vive muy bien», dice refiriéndose más al estilo de vida que al sector de la investigación científica. Seguramente ambos la reciban con los brazos abiertos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión