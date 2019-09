La Marina de EE. UU. admite el avistamiento de tres ovnis Joseph Gradisher, portavoz de la institución, ha confirmado la autenticidad de tres vídeos filtrados en los que se ven extrañas naves no identificadas

El portavoz de la Marina Joseph Gradisher ha confirmado a varios medios de comunicación estadounidenses la veracidad de unos vídeos captados por el Ejército en los que se pueden observar tres objetos voladores no identificados (ovnis). Gradisher afirma que, en efecto, fueron grabados por militares, pero no estaban destinados a hacerse públicos.

El portavoz confirmó por primera vez la autenticidad de los documentos al sitio web «The Black Vault», dedicado a recopilar la información desclasificada del Gobierno de EE. UU. Después ha emitido un comunicado para varios medios, incluida la revista TIME, donde afirma que se trata de «fenómenos aéreos no identificados». Gradisher no quiere especular sobre la naturaleza de los objetos, aunque afirma que generalmente se prueba que son objetos terrestres - y no alienígenas-, como drones. «La frecuencia de las incursiones ha aumentado desde la llegada de la tecnología», afirma.

La filtración de estos vídeos se remonta a diciembre de 2017 y marzo de 2018, cuando The New York Times publicó tres videos de ovnis, a la vez que la organización «To the Stars Academy of Arts and Science», una autodenominada «corporación de beneficio público» cofundada por Tom Delonge, vocalista y guitarrista de la banda de rock Blink-182. El primero de los vídeos, conocido como «material de archivo GIMBAL», muestra un encuentro en 2004 cerca de San Diego entre un avión de combate de la Armada y un fenómeno aéreo no identificado.

Un programa para detectar y estudiar ovnis

The New York Times habló de que existía un « Programa para la Identificación de Amenazas Aeorespaciales Avanzadas» del Departamento de Defensa de EE. UU. para identificar este tipo de objetos no identificados. De hecho, hace unos meses el canal History Channel emitía la serie «Sin identificar: dentro de la investigación de ovnis en EE.UU.», en la que participaban diferentes pilotos del ejército, entre ellos Ryan Graves, piloto de caza que tras un vuelo de entrenamiento a finales de 2014 «casi choca» con uno de esos artefactos.

Los pilotos aseguran que los ovnis se movían a velocidad hipersónica realizando todo tipo de maniobras imposibles. Sin embargo, las supuestas naves no poseían ni propulsores ni tubos de escape visibles. Además, un informe del Pentágono indica que los pilotos explicaron que los ovnis tenían la capacidad de hacerse invisibles cuando estaban cerca de los aviones de guerra, y definieron la nave avistada como un objeto «sólido, blanco, liso y sin bordes» parecido a «un huevo alargado».

Las investigaciones siguen en curso

Según Gradisher, las investigaciones responden al peligro que representan para los pilotos este tipo de artefactos. «Las incursiones por fenómenos aéreos no identificados representan un peligro para la seguridad de los aviadores y los problemas de seguridad para las operaciones», afirma a TIME. «La Marina está investigando las incursiones observadas en los tres vídeos», y agregó que los avistamientos «ocurren con frecuencia».

Gradisher explica además que el Ejército prefiere nombrarlos como «fenómenos aéreos no identificados» en vez de ovnis porque esta terminología «se usa porque proporciona el descriptor básico para los avistamientos / observaciones de aeronaves / objetos no autorizados / no identificados que se han observado entrando / operando en el espacio aéreo de varios campos de entrenamiento controlados por militares». Por ello, el portavoz está sorprendido del alcance de sus afirmaciones.