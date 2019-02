El legado de Opportunity, el explorador más incasable sobre la superficie de otros mundos

La NASA ha dado por completada la misión del Rover de Exploración de Marte (MER) Opportunity, con el que se perdió el contacto el pasado 10 de junio después de que una intensa y prolongada tormenta de polvo inutilizase sus paneles solares. La agencia espacial ha puesto fin así a 15 años de misión que han permitido, entre otras muchas cosas, confirmar que en el pasado Marte fue un planeta cubierto de agua y que pudo ser habitable.

«No hemos tenido respuesta. Nuestro querido Opportunity permanece en silencio», ha dicho un emocionado Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la dirección de misiones científicas de la NASA en una rueda de prensa celebrada este miércoles por la noche. «Estoy de pie aquí con una gran sensación de aprecio y gratitud, para declarar la misión como completada».

El abrupto final de la misión pone punto final a un largo viaje que comenzó el 24 de enero de 2004, cuando el rover se posó en el planeta rebotando en el interior de una cubierta de sacos de aire, similares a airbags, en la región de Meridiani Planum. En ese momento, el Opportunity, que estaba diseñado para operar durante 90 días marcianos (poco más de 90 días terrestres) y recorrer una distancia de 1.006 metros, comenzó una larga vida que ha superado los 5.000 días y que le ha hecho convertirse en el artefacto que mayor distancia ha recorrido sobre la superficie de otro mundo. Este rover ha atravesado 45,16 kilómetros antes de quedar dormido para siempre.

«Opportunity ha sido un auténtico prodigio desde el punto de vista de su diseño, su construcción y su manejo», ha explicado a ABC Alberto González Fairén, científico del Centro de Astrobiología (CAB), quien entre 2012 y 2014 participó en las operaciones del rover. «Su misión no ha terminado porque tuviera un fallo de diseño o por males decisiones tomadas desde el puesto de mando, sino porque se ha expuesto a la tormenta de arena más grande que se ha visto en Marte en los últimos 50 años».

