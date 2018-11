El inquietante vídeo del bosque que parece estar respirando

Un vídeo difundido a través de Twitter ha mostrado las impactantes imágenes de un bosque en Quebec (Canadá) que parecía estar respirando. En el vídeo se aprecia cómo varios árboles se agitan violentamente y el suelo se eleva y desciende rápidamente, como si fuera el estómago de un gran animal.

The ground looks like it's breathing in this Quebec forest. pic.twitter.com/AeETAYJOdN