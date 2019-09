Un gigantesco volcán en una luna de Júpiter, a punto de entrar en erupción Loki despierta con regularidad cada 475 días, según observaciones realizadas durante décadas

Loki, el volcán más gigantesco y poderoso de Io, una gran luna de Júpiter, tan brillante en infrarrojo que puede ser detectado con telescopios desde la Tierra, entrará en erupción estos días de mediados de septiembre.

Las erupciones volcánicas son difíciles de predecir, pero las observaciones han demostrado que Loki es relativamente regular, segun ha explicado Julie Rathbun, científica senior del Instituto de Ciencia Planetaria, en una gran conferencia científica en Ginebra.

Más de 20 años de observaciones han permitido saber que Loki se ilumina periódicamente cuando entra en erupción en un horario relativamente regular: cada 540 días durante la década de 1990. Actualmente parece ser aproximadamente cada 475 días.

«Si este comportamiento sigue siendo el mismo, Loki debería entrar en erupción en septiembre de 2019, casi al mismo tiempo que la reunión de ciencia planetaria (que se celebra estos días). Predecimos correctamente que la última erupción ocurriría en mayo de 2018», dice Rathbun. «Los volcanes son muy difíciles de predecir porque son muy complicados. Muchas cosas influyen en las erupciones volcánicas, incluida la tasa de suministro y composición del magma, la presencia de burbujas, el tipo de roca en la que se encuentra el volcán, el estado de fractura de la roca y muchos otros problemas».

Gran tamaño

«Creemos que Loki podría ser predecible porque es muy grande. Debido a su tamaño, es probable que la física básica domine cuándo entra en erupción, por lo que es probable que las pequeñas complicaciones que afectan a los volcanes más pequeños no afecten tanto a Loki», explica la investigadora. «Sin embargo, hay que tener cuidado porque Loki lleva el nombre de un dios embaucador y en otras ocasiones no se ha comportado correctamente. A principios de la década de 2000, una vez que se detectó el patrón de los 540 días, el comportamiento de Loki cambió y no volvió a exhibir un comportamiento periódico hasta aproximadamente 2013».

Io es uno de los territorios volcánicos más asombrosos del Sistema Solar. Parece un infierno, pero algunos investigadores creen que se parece a la Tierra hace 4.000 millones de años.