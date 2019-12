Un genetista de Harvard propone una app de citas que descarte parejas por el ADN George Church pretende evitar el nacimiento de niños con ciertas enfermedades hereditarias graves, pero su idea ha sido calificada por algunos de «eugenesia»

George Church es un destacado genetista de la Universidad de Harvard reconocido por sus aportaciones en biología sintética, su colaboración en el Proyecto Genoma Humano o por escribir en una molécula de ADN su propio libro. También por sus provocativas ideas sobre revertir el envejecimiento humano -lo está probando con perros- o clonar un mamut. Pero sobre todo se hizo popular hace algunos años cuando en una entrevista habló sobre la idea de traer a la vida a un neandertal, especie humana extinta, para lo que haría falta una mujer que gestara al bebé. Las declaraciones fueron mal interpretadas y el científico tuvo que aclarar que no tenía ningún proyecto semejante entre manos... Ni ninguna intención de tenerlo.

Ahora, Church ha concedido otra polémica entrevista al programa «60 minutes» de la cadena estadounidense CBS. El científico ha dado a conocer que está desarrollando una herramienta para incluir enfermedades genéticas graves como parte de los criterios de elección de pareja en una aplicación de citas. El servicio para ligar evitaría que dos portadores de un mismo gen para una patología grave coincidiesen, ya que uno no podría ver el perfil del otro. De esta forma, las parejas que se formen estarán seguras de no transmitir a su descendencia un mal hereditario. «No descubrirías con quién no eres compatible. Descubrirías con quién eres compatible», aclara el investigador a la CBS.

Para participar, los usuarios deberían enviar previamente una muestra de saliva a un laboratorio para la secuenciación del genoma completo. La prueba detectaría un número aún incierto de enfermedades. Según Church, los resultados serían confidenciales y ni siquiera los conocería el dueño del material genético. La única consecuencia es que la app le impediría ver unos pocos perfiles.

Tay-Sachs y fibrosis quística

El anuncio de la aplicación, llamada «digiD8», ha sido recibido de forma desigual. Algunos medios incluso han mostrado su horror por fomentar una suerte de «eugenesia» y han acusado a su creador de tratar de eliminar la diversidad genética. El investigador se ha defendido en una entrevista con The Washington Post, señalando su oposición a la eugenesia e insistiendo en que su trabajo solo aborda un conjunto de las enfermedades genéticas más graves, como Tay-Sachs (los bebés afectados no suelen superar los cuatro años) o la fibrosis quística.

«Hay muchas enfermedades que no son tan graves que pueden ser beneficiosas para la sociedad al proporcionar diversidad, por ejemplo, diversidad cerebral. No nos gustaría perder eso», ha dicho Church. «Pero sí tratamos de luchar contra enfermedades genéticas muy graves que causan mucho dolor y sufrimiento, millones de dólares en tratamientos y muertes tempranas», subraya en sus declaraciones.

George Church, quien se disculpó este año por aceptar cerca de 500.000 dólares del multimillonario y delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2005 y 2007, asegura que la tecnología para su herramienta de citas ya está disponible y que solo hace falta una aplicación que reúna el valor para incorporarla.