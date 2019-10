¿Por qué los fósiles de trilobites aparecen en fila india? Un equipo de investigadores descubre que las misteriosas alineaciones que a menudo forman sus fósiles pudieron ser voluntarias

Estuvieron entre las criaturas más numerosas de la Tierra. Aparecieron hace cerca de 540 millones de años, soportaron los horrores de la gran extinción del Cámbrico, una de las mayores sufridas por nuestro planeta y llegaron, más tarde, a ocupar prácticamente todos los nichos ecológicos disponibles en los mares y océanos terrestres, donde sobrevivieron durante casi 300 millones de años antes de desaparecer para siempre. Estas criaturas, los trilobites, constituyeron una extraña clase de artrópodos y su número fue tal que no resulta raro, aún en nuestros días, toparse con alguno de sus fósiles durante una simple excursión campestre.

Y sin embargo, albergaban un misterio. Durante décadas, los paleontólogos se han preguntado por qué sus restos folilizados aparecen a menudo mostrando a los trilobites alineados en largas filas, como las que forman los escolares volviendo a clase después del recreo. Ahora, un equipo de investigadores franceses y marroquíes, capitaneados por la geóloga Jean Vannier, de la Universidad de Lyon, cree haber descubierto la razón. Los resultados de su trabajo se publican en Nature.

¿Cómo murieron los trilobites?

Hasta ahora, se pensaba que la inusual alineación de los fósiles de trilobites tenía que ver con la forma en que murieron, puede que arrastrados por fuertes corrientes, o quizá en el interior de madrigueras a las que habrían ido llegando por separado, uno tras otro, antes de ser sorprendidos por la muerte.

Pero los autores de esta investigación no están de acuerdo con ese escenario. De hecho, cuando el equipo de científicos examinó varios grupos de fósiles de trilobites de 480 millones de años de antigüedad hallados en Marruecos, se dieron cuenta de que todos ellos eran adultos y, más importante, que la inmensa mayoría miraba hacia la misma dirección, algo que no habría sucedido si las líneas se hubieran formado como consecuencia de corrientes aletorias. En ese caso, indican los investigadores, las filas habrían estado formadas por trilobites de todas las edades, y sus cuerpos estarían orientados en distintas direcciones. En cuanto a la teoría de las madrigueras, los científicos no encontraron ni rastro de ellas en los restos examinados.

Una formación para viajar

¿A qué se debe, entonces, la curiosa alineación de los fósiles? Los investigadores están convencidos de que las filas de trilobites eran «voluntarias». Es decir, que se alineaban a propósito, quizá para viajar juntos hacia lejanos lugares de apareamiento, cosa que en la actualidad hacen aún algunas especies de langostas. O puede que se agruparan para escapar de fenómenos climatológicos, como tormentas. La alineación, por lo tanto, habría sido adoptada por los trilobites como una forma de reducir la resistencia durante el viaje, de un modo similar a lo que hacen aves como los gansos, que vuelan en formaciones en forma de «V».

Se añade, además, la circunstrancia de que los trilobitrs eran completamente ciegos, lo que significa que no podían alinearse utilizando la vista. Los investigadores creen que los grupos se encontraban primero y se organizaban después utilizando el tacto, señales químicas o una combinación de ambos. En todo caso, un comportamiento muy complejo y sofisticado para unas criaturas tan primitivas.