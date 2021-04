A. R. C.

Extraer hidrógeno y oxígeno del agua con imanes: el experimento de un ingeniero español viaja al espacio Aprovechando el 'extraño' comportamiento del agua en el espacio, el ingeniero aeroespacial granadino Álvaro Romero intentará demostrar que su prototipo funciona a bordo de la nave del magnate Jeff Bezos

Patricia Biosca SEGUIR Actualizado: 03/04/2021 00:38h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En el espacio ocurren cosas que en la Tierra nos parecen extrañas. Para empezar, todo parece estar flotando, sin el ancla de la gravedad. «En realidad, la gravedad no desaparece. Lo que ocurre es que estamos en caída libre, igual que todo a nuestro alrededor; y, como todo está cayendo simultáneamente, las aceleraciones relativas entre los objetos se hacen casi cero y todo esto provoca que no percibamos la gravedad», explica Álvaro Romero Calvo. Este ingeniero aeroespacial que atiende a ABC por videollamada desde Boulder (Colorado, EE.UU.) sabe muy bien de qué habla y las ‘rarezas’ que a nuestro ‘juicio terrestre’ ocurren a tan solo unos cientos de kilómetros sobre nuestras cabezas. No en vano su experimento, que podría