Españoles hallan una tierra y dos supertierras que se habían pasado por alto

Investigadores españoles han descubierto tres nuevos planetas alrededor de dos estrellas enanas rojas situadas relativamente cerca, a 52 y 23 años luz de distancia. Se trata de una tierra, como se denomina a los mundos de una masa similar a la terrestre, y ... dos supertierras, hasta diez veces más masivas. Los nuevos exoplanetas, dados a conocer en la revista 'Astronomy & Astrophysics', son demasiado calientes como para albergar agua líquida en su superficie y, por lo tanto, están fuera de lo que los astrónomos llaman 'zona habitable' . Sin embargo, su existencia, que había pasado inadvertida para otros observatorios astronómicos, puede ayudar a entender cómo se forman otros sistemas planetarios.

Los dos nuevos sistemas fueron detectados con el instrumento Carmenes, que opera en el Observatorio de Calar Alto, en Almería (CAHA-IAA-CSIC-Junta de Andalucía), a través de la técnica de la velocidad radial . En torno a G 264-012, la estrella más lejana de las dos, se hallaron dos supertierras con una masa mínima de 2.5 y 3.8 veces la terrestre, que giran cada 2.3 y 8.1 días, respectivamente. Por su parte, el planeta de Gl 393 cuenta con una masa mínima de 1.7 masas terrestres y gira alrededor de su estrella cada siete días.

Las supertierras alcanzan temperaturas infernales en su superficie: 317 ºC la más cercana a su estrella y 114ºC la más alejada. En el segundo sistema, la tierra no se queda atrás y llega a los 212ºC. «Los tres están muy cerca de sus estrellas y son demasiado calientes para albergar agua, aunque en realidad eso depende de otros parámetros, como que tengan atmósfera que pueda atemperar la superficie», explica Pedro J. Amado, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y autor principal del estudio.

Al estar tan próximos a sus estrellas, los tres planetas han sincronizando su rotación con el período orbital, de forma que un lado apunta siempre a su estrella y está iluminado y el otro, en sombras eternas. Como nuestra Luna. «En la cara de penumbra, donde no da directamente la radiación, los planetas podrían tener temperaturas más suaves, aunque es un dato que desconocemos», apunta el investigador.

Fulguraciones

Ambas estrellas habían sido observadas anteriormente por el potente espetrógrafo HARPS (Buscador de Planetas por Velocidad Radial de Alta Precisión) en el telescopio de 3,6 metros del Observatorio Europeo Austral (ESO) en La Silla, Chile. Sin embargo, el instrumento fue incapaz de descubrir nada a su alrededor. Según explica Amado, las estrellas enanas rojas muestran una intensa actividad en forma de fulguraciones que puede enmascarar la señal de los posibles planetas. «Probablemente las observaciones anteriores se llevaron a cabo durante un pico de actividad y nosotros detectamos la señal en un período de calma, tuvimos suerte», explica el astrónomo, quien al mismo tiempo subraya la calidad del instrumento Carmenes.

Los mundos extrasolares detectados ya superan los 4.000, algo increíble hace una década. «Pero entre ellos no hay muchas supertierras. De hecho, conocemos muy poco sobre ellas porque no hay ninguna en el Sistema Solar. Nos preguntamos cómo se forman, por qué no las tenemos aquí y, sin embargo, parecen abundantes alrededor de las enanas rojas. Todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre estos planetas y los nuevos descubrimientos nos ayudarán a comprender», indica Amado.