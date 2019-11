Los dinosaurios vivieron al otro lado de la galaxia

Todo el mundo conoce la órbita de los planetas, que giran alrededor del Sol. Pero no es tan común hablar de la órbita del Sol. Sí, nuestro astro tampoco se mantiene siempre en la misma posición. De hecho, también orbita alrededor del centro de nuestra galaxia, una situación que ha provocado que la mayoría de los dinosaurios y nosotros, los humanos, no habitásemos la misma parte de nuestra galaxia, una extraña afirmación tan real como la animación creada por la científica Jessie Christiansen, de la NASA. En ella se puede observar cuánto duró el reinado de los dinosaurios y qué corta fue la era de los humanos en comparación, al rastrear el movimiento de nuestro Sistema Solar en su vecindario cósmico, la Vía Láctea.

Nuestro Sol orbita el centro de la galaxia, completando su rotación cada 250 millones de años más o menos. Usando esta base, la animación de Christiansen muestra que la última vez que nuestro Sistema Solar estaba en su punto actual en la galaxia, el Período Triásico estaba en pleno apogeo y los dinosaurios apenas comenzaban a aparecer. Entonces, en su pleno apogeo, se encontraban al otro lado de la Vía Láctea.

Christiansen tuvo la idea de ilustrar esta historia cuando dirigía una quedada para observar las estrellas en el Instituto de Tecnología de California en Pasadena. El asombro se propagó entre todos los asistentes cuando la investigadora afirmó que nuestro Sistema Solar había cruzado la galaxia cuando los dinosaurios estaban deambulando por la Tierra. «Esa fue la primera vez que me di cuenta de que las escalas de tiempo arqueológicas, fósiles de registros y escalas de tiempo astronómicas, en realidad coinciden», afirma Christiansen a Business Insider. «Entonces tuve la idea de que podría mapear la evolución de los dinosaurios a través de la rotación de la galaxia».

Y así quedó el siguiente vídeo que la propia Christiansen ha compartido a través de sus redes sociales.

I have always been interested in galactic archaeology, but I don't think this is what they meant.



Did you know that dinosaurs lived on the other side of the Galaxy? pic.twitter.com/ngGCAu0fYU