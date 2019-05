Diez insólitos experimentos que nos hacen dudar (un poco) de la ciencia

Un equipo sueco de la Universidad de Gotemburgo se entregó a la encomiable labor de aclarar si el alcohol puede provocar fallos en la memoria de los testigos oculares de un delito. Para ello seleccionaron a 123 personas que repartieron en tres grupos. El primero se mantuvo sobrio. El segundo grupo llegó a 0,4 gramos de alcohol por litro de sangre y el tercero a 0,7, gracias a un cóctel de vodka con naranja. Después de beber, los alegres (algunos más que otros) voluntarios vieron un vídeo en el que se les mostraba cómo dos hombres secuestraban a una mujer en una parada del autobús. Una semana más tarde, los voluntarios fueron convocados para ver si eran capaces de reconocer al criminal entre una serie de fotografías. Pese a lo que cabría imaginar, no hubo grandes diferencias entre los tres grupos. Es más, ¡los mejores fisonomistas fueron los más alcoholizados! Los investigadores creen que sus cobayas no bebieron lo suficiente para sufrir amnesia o miopía alcohólica. Desde luego, al secuestrador no le vieron doble.

El cirujano que se operó a sí mismo

Adobe Stock

Esto es un «Do it yourself» llevado al extremo. En 1921, Evan O'Neill Kane, médico estadounidense de 60 años, sufrió una crisis de apendicitis y, ya en la mesa de operaciones, decidió intervenirse a sí mismo. Se sentó para ver lo que hacía, se inyectó anestesia local en el abdomen y se hizo el apaño. La cosa solo se puso seria cuando al querer erguirse se le salió una pequeña parte del intestino. Un auxiliar devolvió las entrañas a su sitio. El doctor quería demostrar que no hacía falta anestesia general para la operación, lo que podría salvar la vida de pacientes que no la soportan. Once años después, Kane sufrió una hernia. También se abrió el vientre a sí mismo con éxito, aunque quedó debilitado. Tres meses después fallecía por una neumonía.