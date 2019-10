Descubren un nuevo asteroide «potencialmente peligroso» para la Tierra La roca espacial ha sido clasificada por la Agencia Espacial Europea como la cuarta con más riesgo de chocar contra nuestro planeta

Desde hace unos años las principales agencias espaciales se están tomando muy en serio el riesgo que llega desde el espacio. Los asteroides se han convertido en una de las preocupaciones de defensa, y por ello se intensifican los esfuerzos para minimizar estos posibles peligros realizando listas de control y seguimiento de rocas potencialmente dañinas. Es el caso de la Agencia Espacial Europea (ESA), que recientemente ha incorporado uno de estos objetos a su Lista de Riesgos, colocándolo como el cuarto con más probabilidades de protagonizar un impacto terrestre.

Identificada el 23 de septiembre, SU3 2019 es una roca de unos 14 metros de diámetro. Según la ESA, existe 1 entre 147 probabilidades de que este asteroide choque contra nosotros dentro de 65 años -concretamente el 16 de septiembre de 2084-. A pesar de que pueda parecer mucho tiempo, los planes para desviar asteroides de su trayectoria de impacto contra la Tierra pueden tomar años, por lo que desde las agencias espaciales intentan identificar estos riesgos lo antes posible para tener un margen de acción suficiente.

Además, según los cálculos, la roca se acercará a nosotros a una distancia de solo 0,00079 unidades astronómicas, unos 118.000 kilómetros de distancia. Teniendo en cuenta que se considera que estos cuerpos suponen un peligro dentro de un rango de 0,05 unidades astronómicas (recibiendo el nombre de NEO, el acrónimo de Objetos Próximos a la Tierra), la importancia de tener a SU3 2019 vigilado es notable. Por ello, aparte de catalogar a SU3 2019 en la Lista de Riesgos, también se ha incluido en la Lista de Prioridades de la agencia, lo que significa que la ESA realizará un especial seguimiento de este asteroide.

Tranquilidad y vigilancia

Desde la agencia espacial lanzan un mensaje de tranquilidad afirmando que un ligero «empujón» gravitacional al asteroide podría desviar su trayectoria. Según la ESA, el SU3 2019 es una roca Apollo con una órbita muy amplia alrededor de la Tierra y el Sol. Ocasionalmente, la órbita del asteroide se cruza con la de la Tierra. A medida que SU3 2019 completa su órbita, a veces pasa cerca de otros planetas, incluidos Venus, Mercurio y Marte. La atracción gravitacional de cualquiera de estos planetas puede alterar fácilmente su órbita, ya sea para alejarlo de nosotros o dirigir su trayectoria directamente hacia aquí.

Sin embargo, los expertos creen que dado su pequeño tamaño, su impacto no sería lo suficientemente importante como para provocar un daño masivo en la Tierra. Opinan que lo más probable es que estalle en contacto con la atmósfera, como ocurrió con el meteorito que explotó sobre el cielo de la localidad rusa de Chelyabinsk. A pesar de que no llegó a impactar directamente contra la superficie, esta roca que medía 19 metros de diámetro provocó más de 1.000 heridos y daños en centenares de casas. Aunque, al contrario de SU3 2019, los astrónomos no pudieron localizarlo a tiempo.

La información acerca de los NEO es pública y puede ser consultada en páginas como la del Centro JPL de la NASA o en el portal de NEOs de la ESA, donde se indica en tiempo real las «amenazas» de estos objetos y la probabilidad de que su órbita coincida con nuestro paso.