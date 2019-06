¿Cuál de estas doce mujeres será la primera en pisar la Luna? La NASA tendrá que elegir entre sus astronautas en activo, que tienen entre 40 y 53 años, y formación militar, científica o médica, además de experiencia en vuelos espaciales

La NASA ya ha anunciado que la misión del programa Artemisa -el sucesor del exitoso programa Apolo-, que se lanzará en 2024 con destino a la Luna, llevará a la primera mujer astronauta en pisar nuestro satélite. Y la estación espacial europea cuenta con doce mujeres en sus listas: astronautas que tienen entre 40 y 54 años y carreras brillantes como expilotos militares, médicas o científicas.

Sin embargo, predecir quién será la elegida para emular a Neil Armstrong no es fácil. De hecho, en los tiempos de Armstrong, la NASA no contempló la posibilidad de tener mujeres astronautas, a pesar de que la Unión Soviética ya había mandado a la primera fémina al espacio en 1963 -la cosmonauta Valentina Tereshkova, que orbitó la Tierra 48 veces-. La sociedad estadounidense tuvo que esperar hasta 1983 -once años después de que el último de los doce hombres que volaron al satélite la pisase- para poder ver en un vuelo espacial el nombre de la astronauta Sally Ride, que abriría camino al resto de las astronautas.

La experiencia es un grado

Ahora mismo, la NASA cuenta con doce mujeres en activo entre las que probablemente esté la primera en plantar su pie sobre nuestra vecina. Las quinielas ya han empezado, y algunos expertos han comenzado a dar su opinión.

«No me opondría a enviar a una novata, pero hay suficientes astronautas que ya han volado, que ya saben cómo reaccionan en el espacio», afirma para la agencia AFP Eileen Collins, una astronauta retirada que pilotó el transbordador espacial en las décadas de 1990 y 2000. En la misma línea se sitúa Ken Bowersox, un alto funcionario de la NASA: «Sería mejor enviar a personas que hayan realizado al menos un vuelo».

Las últimas cuatro, firmes candidatas

Las cuatro mujeres de la vigésimo primera promoción, admitidas en 2013, representarían un buen equilibrio entre la juventud y la experiencia. Con 40 o 41 años, ya habrán realizado su primera estancia en el espacio para 2020. Entre ellas está Anne McClain. Antigua piloto de helicóptero del Ejército, se encuentra en la Estación Espacial Internacional (EEI) hasta finales de junio. De mirada segura, lenguaje claro y ligera sonrisa, muestra esa tranquila fortaleza de carácter que caracteriza a los astronautas de la NASA.

Anne McClain, un ex piloto de helicóptero del ejército, estará en la Estación Espacial Internacional (ISS) hasta finales de junio - NASA

Mientras, en el laboratorio en órbita de la EEI también flota Christina Koch, ingeniera y apasionada de la escalada. Esta astronauta romperá el récord de permanencia femenina más larga en el espacio, once meses.

Christina Koch está en la Estación Espacial Internacional junto con Anne McClain - NASA

Ambas casi protagonizan la primera caminata espacial íntegramente femenina, pero al final McClain tuvo que cederle el espacio a su compañero Nick Hague. «Christina Koch y Anne McClain son mis dos favoritas», afirma Janet Ivey, presentadora de un programa espacial para niños e integrante de la junta directiva de la National Space Society.

Pero sus dos compañeras de promoción, la bióloga marina especializada en pingüinos y gansos Jessica Meir, y la expiloto de caza F/A 18 Nicole Mann, quien combatió en las guerras en Irak y Afganistán, también están entre las posibles candidatas. Las dos se encuentran ahora mismo en pleno entrenamiento para ir a la EEI.

Jessica Meir, astronauta de la promoción de 2013 - NASA

Nicole Mann, otra de las candidatas a andar por la Luna - NASA

Requisitos para ir a la Luna

Al contrario de lo que pueda parecer, la edad no es lo más importante para los astronautas. Por ejemplo, el mítico John Glenn voló hasta los 77 años. Por eso, en teoría la veterana Sunita Williams, quien ha pilotado cerca de 30 aeronaves y cumplirá 58 años en 2024, no se encuentra fuera de los pronósticos. «La NASA siempre ha apreciado las cualidades de liderazgo de los pilotos de prueba», afirma a AFP Kent Rominger, jefe de la Oficina de Astronautas desde 2002 hasta 2006.

Tampoco quedan fuera Serena Aunon-Chancellor y Kate Rubins, astronautas que han volado recientemente. Pero tampoco se pueden descartar del todo a las otras mujeres, que aunque no hayan pilotado desde 2010 siguen en activo.

Por otro lado, en la promoción de 2017 hay otras cinco astronautas, aunque su preparación aún no ha terminado. ¿Esto les excluye? la respuesta es que no, pero el tiempo juega en su contra, más aún si pensamos que la NASA respeta el orden de antigüedad, según destaca Michael López-Alegria, exastronauta que trabajó 20 años en la agencia.

Lo único que se sabe hasta ahora es que la primera misión del programa Artemisa contará con cuatro miembros, dos de los cuales descenderán por primera después de cuatro décadas a la superficie de la Luna. ¿Quizá se trate de dos mujeres?