¿Cómo movían los griegos las piedras antes de que inventaran la grúa? Un estudio sugiere que usaban cuerdas y palancas para elevar piedras macizas de hasta 400 kg

Antes de la mitad del siglo VII antes de Cristo, los griegos no tenían grúas ni ingenios que permitiesen alzar grandes sillares. Por eso, en vez de usar piedras macizas, colocaban una «doble piel» de placas que rellenaban con piedras y escombros para levantar los muros de sus templos. Finalmente, su tecnología evolucionó. Los templos de las antiguas ciudades de Isthmia (dedicado a Poseidón) y Corinto (dedicado a Apolo), construidos en el siglo VII, fueron los primeros en contar con sillares macizos. Esta tecnología se usó de ahí en adelante, permitiendo la construcción de maravillas como el Partenón, y después fue adoptada por los romanos, quienes lograron mejorar sus grúas para levantar monstruosos sillares de hasta 600 toneladas, como los empleados en el templo a Júpiter, en Baalbek.

Ahora, un estudio que se ha publicado en Annual of the British School at Athens, y elaborado por el investigador de la Universidad de Notre Dame (EEUU), Alessandro Pierattini, ha reexaminado los sillares de los antiguos templos de Isthmia y Corinto y ha propuesto que, antes de que se inventase la grúa, a finales del siglo VI a.C., los griegos ya habían desarrollado una tecnología precursora, que les permitía levantar y colocar sillares de casi 400 kg. La clave está en el estudio de unos surcos y unas incisiones situadas en los laterales y en la parte superior de los bloques, respectivamente.

«Mi artículo reexamina los bloques de los templos de Corinto e Isthmia, construidos a mediados del siglo VI a.C.», ha explicado Pierattini a ABC. Tal como ha dicho, se ha considerado que los surcos de los sillares, en las ruinas de estos templos, se usaron para mover las pesadas piedras en las canteras. Pero su análisis le ha llevado a concluir que «los surcos sirvieron para elevar los bloques».

Se considera que antes de la aparición de la grúa, con cabestrante y poleas, los griegos desplazaban grandes bloques de piedra con rampas de tierra o adobe, por medio de una técnica similar a la empleada siglos antes por egipcios y asirios. Pero el artículo de Alessandro Pierattini sugiere que una técnica precursora permitía mover bloques pesados unos 150 años antes, para emplearlos en templos. Requería usar cuerdas, un armazón, varias palancas y sillares recorridos por surcos.

Una de las claves del estudio de Pierattini es que el uso de técnicas de elevación de cargas está documentado en la navegación, desde la Edad del Bronce hasta el periodo Arcaico, por lo que es de suponer que los constructores aprovechasen esta tecnología. De hecho, se sabe que desde el siglo X a.C. los corintios, maestros de la navegación, usaban principios similares para tender sarcófagos monolíticos de hasta 2,5 toneladas.

El investigador se ha centrado en mostrar que la técnica propuesta es materialmente plausible. En primer lugar acudió a estudios según los cuales las cuerdas de lino o de otras fibras vegetales, que previsiblemente ya se usaban en navegación por entonces, siglos antes de la llegada del esparto, habrían sido suficientemente fuertes para levantar bloques de hasta 500 kg. Además, empleó réplicas de cuerdas y bloques para mostrar que funcionaban y no dejaban marcas en las rocas, ya que estas no están presentes en los sillares de los templos de Isthmia y Corinto.

De esta forma, Pierattini ha demostrado que los surcos podrían haber servido para elevar las rocas y después permitir que los bloques fueran colocados junto a los otros muy estrechamente.

¿El primer uso de la palanca?

Además, su análisis, centrado en unas incisiones hechas en la parte superior de las piedras, sugiere que los sillares fueron colocados por medio de palancas metálicas, «lo que representa la primera prueba documentada del uso de palancas en la arquitectura griega», tal como ha dicho.

Esta técnica, fue para este investigador «un paso crucial en el desarrollo de la arquitectura de piedra monumental griega». Sea como sea, parece ser que tiempo después los pragmáticos romanos adoptaron la tecnología griega de las grúas, equipadas con poleas y cabestrantes, y la modificaron para elevar cargas cada vez más pesadas. Finalmente, estas grúas se usaron hasta comienzos del siglo XX.