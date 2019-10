Las apuestas en torno a los Nobel: estos son los nombres que suenan en Física y Química Aunque oficialmente no se dan muchas pistas acerca de qué investigadores se barajan como los premiados, es inevitable que surjan las «quinielas» de los posibles galardonados

Los Nobel, al contrario que otros premios, no tienen nominados oficiales: a principios de octubre se nombra directamente al ganador. Antes de esto, tampoco la organización da muchas pistas acerca de las deliberaciones del jurado, más allá de cuestiones muy generales (por ejemplo, en los últimos años se ha notado una apuesta manifiesta por incluir a más mujeres dentro de la lista de reconocidos). Pero todo ello no impide que se lancen al aire apuestas de todo tipo, de expertos, de casas de apuestas, de matemáticos... Cualquier señal que pueda adelantar el premiado de este año. Y estos Premios Nobel 2019 no son diferentes, al menos en los campos de Física y Química.

Una de las fuentes más recurrentes es Clarivate Citation Laureates. Esta plataforma basa sus predicciones para los Nobel de Medicina, Física, Química y Economía en el impacto de las publicaciones a través de su citación en otros estudios (es decir, cuanto más te nombran como referencia en otros «papers», mayores probabilidades tienes de ser recogido en esta lista). También cuentan entre sus parámetros otros reconocimientos recibidos. Sus ranking son bastante acertados, pues normalmente al menos uno de los nominados por Clarivate ha ganado un Nobel desde 1989.

Física

Así, en el campo de la Física, Clarivate señala como posibles Premios Nobel 2019 a Artur Ekert, por sus contribuciones a la computación cuántica y la criptografía cuántica (logró unir la física teórica y experimental con la informática y la ciencia de la información). También a Tony Heinz, por sur investigación pionera en propiedades ópticas y electrónicas de nanomateriales bidimensionales como los nanotubos de carbono, el grafeno y el disulfuro de molibdeno. Por último, John Perdew, por los avances en la teoría funcional de la densidad de la estructura electrónica, revelando el «pegamento de la naturaleza».

Sin embargo, no hay que olvidar que este año ha sido el de la primera imagen del agujero negro, si bien el logro se consiguió gracias a un consorcio de cientos de científicos de todo el mundo capitaneados por Sheperd Doeleman. Durante años también resuena con fuerza el nombre de Eugene Parker, que con 93 años aún sigue en activo y con el honor de ser el único científico vivo con una sonda en órbita llamada como él (la Parker Solar Probe fue lanzada para desentrañar los misterios de nuestro Sol el pasado agosto de 2018). Él fue quien propuso que vivimos en un universo magnético, y que planetas, estrellas, sistemas, galaxias y el espacio entre ellas están influidas bajo este «poder invisible». Y en el campo de la astrofísica, el campo de los exoplanetas aún no se ha reconocido con un Nobel, incluso aunque hayan pasado 25 años desde que Michael Mayor descubriera el primero y ahora los contemos por miles.

Y sin olvidar al español Pablo Jarillo-Herrero, actualmente en el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), y que es uno de los mayores expertos en grafeno, el supermaterial que se promete como el futuro cercano en la transmisión de energía.

Química

Clarivate ha señalado en el campo de Química a Rolf Huisgen y Morten Meldal por desarrollar reacciones de cicloadición; Edwin Southern por inventar un técnica de laboratorio utilizada para detectar una secuencia específica de ADN en una muestra de sangre o tejido; y a Marvin Caruthers, Leroy Hood y Michael Hunkapiller por ser pioneros en la secuenciación de proteínas y herramientas de síntesis de ADN que permitieron crear un mapa del genoma humano.

Además, todos los años suenan como posibles ganadores John B. Goodenough, Akira Yoshino y Stanley Whittingham por el desarrollo de las baterías de iones de litio, onmipresentes en el mundo en objetos tan cotidianos como nuestros teléfonos, dispoisitivos electrónicos o coches eléctricos.

También llevan años sonando los pioneros de la técnica CRISPR, Jennifer Doudna, Emmanuelle Charpentier y Feng Zhang -sin olvidar que este estudio se basa en los hallazgos del investigador alicantino Francisco Mojica, otro nombre que no sería una sorpresa-. La técnica del «cortapega» genético ya ha permitido, además de un paso increíble en los laboratorios, la creación de tratamientos contra distintas enfermedades.

Esta semana saldremos de dudas sobre si las quinielas han acertado en los Premios Nobel 2019 -de momento, Clarivate no ha acertado con su predicción de los Nobel de Medicina 2019; veremos para el resto-.

El anuncio del ganador o ganadores de Física se producirá el martes sobre las 11.30 -hora española- y el de Química el miércoles sobre la misma hora. Puedes verlo en directo a través de ABC.es: