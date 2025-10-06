CONTENIDO EXTERNO
Las ventajas de emprender con la franquicia número 1 del mundo
La metodología de Kumon ofrece la oportunidad de formar parte de una propuesta con vocación educativa y espíritu emprendedor para transformar la vida de los niños a través del aprendizaje
Kumon, la franquicia educativa número uno del mundo, cuenta con más de 60 años de experiencia y más de 3,5 millones de alumnos en 62 países. En España, la red está en plena expansión y alcanza ya cerca de 200 centros, con más de 100 mujeres que han elegido este modelo para dar un giro a su carrera profesional.
El éxito de Kumon responde a una metodología consolidada que fomenta la autonomía, el pensamiento crítico y la confianza de los niños, y que ofrece a los franquiciados un modelo de negocio probado, estable y con apoyo constante. Todo ello tiene repercusión en un momento en que las familias buscan alternativas educativas sólidas, que preparen a sus hijos para un futuro de cambio y adaptación.
Las claves de un modelo de éxito
La oportunidad de negocio que ofrece Kumon como franquicia educativa de prestigio se ha consolidado como una opción atractiva de autoempleo y de reinvención profesional. Los orientadores Kumon no solo dirigen un negocio, sino que también ayudan a los niños y a las familias de su comunidad, impactando positivamente en su entorno.
Bajo el lema de la campaña «Vuelve a elegir lo que quieres ser de mayor», Kumon invita a aquellas personas con vocación educativa y espíritu emprendedor a reorientar su futuro profesional y convertirse en protagonistas de la educación del siglo XXI.
Abrir un centro Kumon supone la posibilidad de:
- Reorientar la carrera profesional y recuperar la motivación personal.
- Ofrecer una propuesta educativa única y reconocida a nivel mundial.
- Emprender con el respaldo de una marca internacional.
- Disfrutar de un negocio con impacto social positivo a través de la educación.
Ventajas a tener en cuenta
Esta oportunidad supone diversas ventajas para quienes decidan iniciar esta ilusionante etapa:
- Formación inicial y acompañamiento continuo por parte de Kumon.
- Acceso a una metodología contrastada y exclusiva.
- Marca reconocida internacionalmente.
- Apoyo en comunicación y marketing.
- Propósito educativo y social en beneficio de la comunidad.
En primera persona
Los testimonios de franquiciadas en España muestran cómo Kumon ha sido para muchas mujeres un nuevo propósito vital y profesional:
- «Con Kumon te sientes arropada en todo momento, tienes un equipo detrás que te apoya y sabes a quién recurrir en cada momento» (Sara Olivera, centro Kumon Terrassa – Sant Pere).
- «Cada niño tiene sus peculiaridades y lo positivo es conseguir que todos saquen lo mejor de sí mismos» (Claudia Vilà, Kumon El Masnou – Centre).
- «Kumon me permitió conciliar mi trabajo con mi familia y desarrollar mi vocación de matemática» (Beatriz Alday, Kumon Barcelona – Camp Nou).
Estas experiencias muestran que abrir un centro Kumon no solo es una opción de negocio, sino también una manera de encontrar equilibrio personal y profesional, con el respaldo de una red internacional y un propósito educativo que transforma vidas.
