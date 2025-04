¿Qué es el turismo del sueño y por qué cada vez más gente se va de vacaciones a dormir?

Todos sabemos que dormir a pierna suelta es uno de los mayores placeres que existen, y que una noche de insomnio puede ser un auténtico calvario. Pero claro, lo primero no es nada fácil en una sociedad hiperestresada en la que muchos buscan sin éxito algún tipo de desconexión.

Y es que existen tantas cosas que nos preocupan en nuestro día a día, que en ocasiones nos vamos a la cama y, pese a que estemos muy cansados, no logramos pegar ojo. De ahí que cuando llega un período de vacaciones cada vez sea más la gente que se va de viaje simplemente a dormir.

Así es el turismo del sueño, la tendencia de planificar las vacaciones para dormir

Una tendencia -el 'Sleep tourism' o turismo del sueño- cada vez más popular. Porque en tiempos de conexión constante, el descanso se ha convertido en un lujo cada vez más valorado. Hablamos de paquetes diseñados a propósito para mejorar el sueño, con tratamientos, especialistas y tecnología específicos.

«Descansar se ha convertido en un acto casi revolucionario. Dormir bien ya no es solo una necesidad biológica, es un privilegio. Entre agendas apretadas, móviles que vibran de noche y mentes que no se apagan, conciliar el sueño profundo es más difícil que encontrar vuelos baratos en agosto. Hoy, el verdadero lujo está en poder dormir ocho horas sin interrupciones y despertarte con cara de persona y no de zombi», explica Gemma Cascales García, directora del Máster de Formación Permanente en Revenue Management de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Uno de cada cuatro adultos no descansa bien. Lo saben y dicen las estadísticas que apuntan además que España está en lo alto de quienes usan medicamentos para dormir.

«Necesitamos dormir para que nuestros órganos funcionen de forma adecuada y se produzcan todos los procesos de regulación biológica de nuestro cuerpo», asegura María José Masdeu, neumóloga y miembro de la junta directiva de la Sociedad Española del Sueño (SES).

Asimismo, Pitchup.com, plataforma en reservas de alojamientos al aire libre, ha detectado un incremento del 55% en las menciones a dormir en la sección de 'me gusta' de las reseñas de sus clientes en comparación con el año anterior. Un descanso deficiente provoca un aumento del cortisol, la hormona del estrés, afectando al estado de ánimo, el sistema inmunológico y la salud en general.

Conscientes de ello, cada vez más viajeros buscan entornos alejados del ruido y la contaminación lumínica, optando por alojamientos que favorezcan el descanso sin interferencias tecnológicas.

¿Qué caracteriza el turismo del sueño?

«El turismo de descanso no va de ver mucho, sino de sentir poco. Poco ruido, poco estrés, pocas notificaciones. Se trata de elegir lugares donde lo único urgente sea decidir si echas la siesta en la hamaca o bajo el árbol. Esta tencia apuesta por lo esencial: silencio, naturaleza, desconexión digital y tiempo sin prisa. No hay 'checklist' de sitios que visitar, solo ganas de parar y reconectar contigo mismo», indica Cascales, que ahonda en que el turismo de descanso es ese viaje que no busca selfies frente a monumentos, ni madrugones para aprovechar el día.

Se trata de desconectar, respirar y, sobre todo, parar. Es el tipo de turismo que el cuerpo y la mente piden a gritos después de semanas de estrés, correos urgentes y reuniones eternas. Se traduce en dormir sin despertador, comer sin prisa y mirar el paisaje como si no existiera el reloj. Porque a veces, el mejor plan es no tener ninguno. No es una escapada cualquiera, es una recarga completa para cuerpo y mente. Y es que en ocasiones, lo que necesitamos no es una aventura, sino una buena siesta.

Así es el establecimiento perfecto para disfrutar del turismo de sueño o descanso

Aunque se puede descansar en cualquier parte, hay destinos que invitan más que otros. Retiros rurales, casas perdidas entre árboles, playas sin cobertura o pueblos donde no pasa nada… y eso es precisamente lo bonito. También están los balnearios, spas, eco-hoteles o alojamientos con experiencias de bienestar. Algunos buscan el contacto con la naturaleza, otros prefieren el silencio absoluto. En realidad, se practica donde uno siente que puede respirar sin apuros.

«El sitio ideal no tiene despertador, pero dí buena luz natural. Puede ser una cabaña en el bosque, una casa rural sin wifi o un hotel boutique con spa silencioso. Importa más el colchón que la televisión, y más el silencio que las estrellas que tenga el hotel», apunta la experta de UNIR, que sostiene que el mejor lugar es aquel que te invita a cerrar los ojos y no pensar en nada.