Yolanda García: «Antes de menstruar el cuerpo pide mucha comida que no necesita»

Convertirse en una mujer sana y plena implica abrazar una naturaleza cíclica que durante siglos ha estado invisibilizada, por lo que hemos crecido desconectadas y casi analfabetas corporales. No somos lineales pero llevamos siglos luchando para adaptarnos al marco lineal que la sociedad nos exige llegando a anular nuestra esencia. El baile hormonal al que estamos sometidas durante toda la vida conlleva cambios en todas nuestras áreas: afectiva, social, física, intelectual... y podemos conocer y acompañar esos cambios y así gozar de salud y bienestar.

Yolanda García, psicóloga y naturópata, nos invita a descubrir cómo es nuestra biología y cómo eso impacta en nuestras esferas vitales, a que nos conozcamos y abracemos las cuatro mujeres que habitan en nosotras, cómo la luna a sus cuatro fases y la naturaleza a sus cuatro estaciones.

- Dice en su libro que las mujeres somos cíclicas. ¿A qué se refiere?

Somos cíclicas porque tenemos el patrón de cuatro estaciones hormonas van repitiendo este proceso, que es un ciclo. Eso hace que nosotras tengamos diferentes comportamientos que se van repitiendo como las estaciones del año.

- ¿A qué edad es 'normal' que baje la primera regla?

En medicina china se dice que funciona en ciclos de siete años, por lo que vendría por primera vez a los 12 o 14 y se iría a los 48, aunque hoy en día se está adelantando por el estilo de vida tan tóxico que tenemos. Para que se desencadene hay que llevar a un nivel de estrógenos. Hoy en día hace que la menstruación se desencadene muy pronto, con nueve años. Una niña a los diez años no está preparada con la poca preparación que ha habido hasta ahora.

- ¿Cómo debería de ser nuestra menstruación?

Debería ser regular, es decir, seguir un ciclo de 28 o 32 días de forma que cada mes tengas tu menstruación y que sea lo más estable posible. La menstruación tiene que venir e irse de la manera menos abrupta posible.

Además, tiene que venir sin dolor. En una escala de 0 a 10, el dolor debe ser de 0,5, ser sangre roja y sin coágulos o muy poquitos, que no sea un sangrado excesivo y no tengas que cambiarte en menos de cuatro horas los cuatro días que debería durar.

- ¿Qué significa si llega con coágulos o sangre rosada…?

Tiene que ver con la insuficiencia de sangre y de energía. Es síntoma de anemia o estados de debilidad orgánico. Por otro lado, cuando es granatosa tiene que ver con estancamiento o estados inflamatorios y la sangre no fluye con fluidez y se oxida y hay muchos coágulos.

- ¿Qué factores influyen en que se nos atrase o adelante?

Hay que tener un boletín de notas para apuntar todo lo que hagamos porque esto influye en las hormonas y eso hace que la menstruación se vea alterada. Los viajes lo pueden alterar, los constipados, infecciones, presencia de tóxicos… Si tenemos una menstruación que no es así y de pronto sí, hay que prestar atención a lo que ha ocurrido en ese mes para ver qué hemos cambiado, y muchas veces tiene que ver también con la comida.

- ¿Influye la alimentación en las características de la regla que tengamos?

Nuestro ciclo menstrual está orquestado para un posible embarazo y nuestra alimentación tiene esta lógica. Hay que comer bien y en el libro hablo de cuáles son esos pilares de la alimentación. Antes de menstruar nuestro cuerpo va a pretender guardar nutrientes para nuestro posible bebé y por eso queremos comer todo el dulce del mundo. Durante ese momento hay resistencia a la insulina y lectina; si hay un bebé sería imprescindible que tengamos glucosa de sobra. Entonces, si yo sé que no estoy embarazada aunque mi cuerpo pida mucha comida, no lo necesito y tengo que gestionarme.

No hay que comer más de la cuenta sino centrarse en comer mucho más ligero, con presencia de omega tres o verduras como el brócoli. En las fases previas a la ovulación es el momento de poder hacer dieta porque tenemos energía y es muy fácil hacer una alimentación sana. Centrémonos por tanto en una dieta antiinflamatoria porque la regla en sí en inflamación.

- Esto da respuesta a por qué muchas mujeres quieren comer sin parar durante la prerregla...

El conocimiento nos da libertad y ahora ya entiendes lo que nos pasa. No son necesarios tantos dulces y van a hacer que luego estés peor porque son productos inflamatorios.

Trabajo solo con mujeres y necesitamos defender a la mujer desde otro lugar y no obviar nuestros procesos. Un ordenador lo compras y tienes que saber cómo funciona, ¿no? Pues no podemos querernos si no nos conocemos antes.

- ¿Por qué se produce tristeza o malhumor antes de la regla?

Pasamos por estaciones y cuando menstruamos estamos en invierno, entonces estamos 'hacia dentro', con más ganas de recogimiento y menos ganas de contacto social. Tenemos menos luz y estamos más conectadas con nuestras sombras. Por ejemplo, cuando nos encontramos en primavera estamos en la preovulación y eso es más de socialización. En verano estamos con ganas de salir todo el rato y llega el otoño cuando tenemos la premenstruación y estamos hacia dentro.

Estamos acostumbrados a tener emociones que no nos gustan, como la tristeza, cuando todas las emociones son necesarias y tenemos suerte de poder explorarnos. Son emociones necesarias y favorables pero que en la sociedad podamos verlas mal. Vaya, durante la preovulación y ovulación estamos como a la sociedad no le gusta que estemos.

- ¿Qué mitos rodean a la menstruación?

El primer mito y más importante diría que es pensar que la menstruación tiene que doler cuando en realidad no tiene que doler nada de nada. Otro mito es que muchas mujeres creen que la menstruación es el óvulo no fecundado cuando el óvulo si no ha sido fecundado se pierde. Otra cosa a destacar es que aún hoy en día se siguen escondiendo tampones y compresas, como si tener la menstruación fuese algo malo.

- Hay un dicho muy extendido sobre la mayonesa y la regla...

Utilizan nuestros días para insultarnos, y el dicho de la mayonesa es uno de ellos. Lo hacen para excluir a la mujer.

- ¿Qué pretende con la publicación de 'Soy mujer y estas son mis reglas'?

Ofrezco ayuda a las mujeres para que transformen su autoconocimiento y se descubran. Si queremos empoderarnos tenemos que trabajar con una base sólida y entender qué nos pasa.

Sobre la autora

Yolanda García es psicóloga y naturópata, especializada en psicología perinatal, fertilidad natural, nutrición en el embarazo, parto, lactancia y alimentación infantil. Coordina el ciclo formativo de técnico superior en Dietética en el Instituto Roger de Llúria y tiene su consulta privada.

