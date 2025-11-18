Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sánchez, sobre el caso Cerdán: «El Gobierno ha colaborado con la Justicia y ha actuado con contundencia»

Silvia Congost, psicóloga, sobre las tres fases de una relación: «No puedes pretender estar en un estado de armonía constante porque no va a ser así»

La experta en dependencia emocional remarca algo habitual en las parejas que llevan mucho tiempo

Una psicóloga explica la manera como evitar uno de los problemas más habituales en toda relación: «Tu pareja no puede dártelo todo»

Silvia Congost, psicóloga, sobre las tres fases de una relación: «No puedes pretender estar en un estado de armonía constante porque no va a ser así»
Silvia Congost, psicóloga, sobre las tres fases de una relación: «No puedes pretender estar en un estado de armonía constante porque no va a ser así» fotolia

A. Cabeza

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La vida en pareja no siempre es fácil ni tan ideal como la pintan en las películas. Aunque todos soñamos con una relación perfecta y equilibrada, en la práctica es complicado conectar plenamente con otra persona y satisfacer mutuamente nuestras expectativas. Y es ... que a ello afectan las circunstancias personales y prioridades de cada uno, así como la mochila que todo el mundo lleva.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app