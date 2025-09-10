Test para saber si estás enamorado: 10 preguntas que revelan si es amor o capricho

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Por supuesto que no es determinante, pero respondiendo con sinceridad a estas preguntas te puedes hacer una idea muy exacta de si lo que sientes por esa persona es amor o, por el contrario, os habéis encontrado para pasar algunos ratos de placer ... y diversión.

A veces, en el día a día y en algunas etapas, dudamos de si el vínculo que hemos creado con «esa persona» es amor verdadero u otra cosa. Lara Ferreiro, psicóloga y autora del libro 'Ni un capullo más, el método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta', reconoce que darse cuenta de que lo que sientes es amor verdadero no siempre es sencillo: «A veces la ilusión del momento puede engañarte y el miedo a abrir el corazón te llena de dudas y te puede pasar una mala factura».

Sin embargo, este test de diez preguntas está pensado para que te escuches a ti mismo y descubras qué lugar ocupa realmente tu pareja o ligue.

1. ¿Qué lugar ocupa esa persona en tu mente?

A) Vivo en modo «24/7 pensando en él/ella». Hasta cuando lavo los platos me acuerdo.

B) Pienso en esa persona de vez en cuando, como mucho una vez al día. Puedo seguir con mi vida normal.

C) Apenas pienso en ella… normalmente soy yo quien manda los mensajes para quedar, no al revés.

2. ¿Cómo te imaginas el futuro con esa persona?

A) Para siempre. Automáticamente La meto en todos mis planes. Incluso en el viaje de jubilados. ¡Con boda, hijos y mascota incluida!

B) Temporalmente, hasta que encuentre a alguien que me mole más.

C) Nunca me he imaginado un futuro con esa persona, ni siquiera un viaje largo. ¡Es sólo sexo!

3. ¿Te inspira a ser mejor persona?

A) Sí, quiero ser mi mejor versión para el futuro que soñamos juntos. No me imagino la vida sin él/ella.

B) Depende del día y de mi nivel de motivación.

C) No. Sigo igual que antes. A veces, saca lo peor de mí y es una relación tóxica. ¡No es amor, es adicción emocional!

4. ¿Te apetece tener sexo con otras personas, que no sea él/ella?

A)¡No! Sólo tengo ojos para esa persona, no deseo a nadie más. ¡Qué locura de pregunta!

B) Si, sobretodo los fines de semana cuando salgo de fiesta, ni me acuerdo de esa persona.

C) ¡Por supuesto que sí, estoy más caliente que el pico de una plancha! Tendría sexo casi con cualquiera que me pareciera atractivo.

5. Si su ex pareja o su ex ligue le escribe un WhatsApp, ¿te volverías loca/o de celos?

A) Me dolería muchísimo y me pondría celoso.

B) Me picaría un poco, pero a los 5 minutos se me pasarían los celos.

C) ¡Me da exactamente igual quién le escriba! Todos tenemos «chorbi agenda» de la que tirar.

6. Si te aseguran que nadie te va a pillar una infidelidad, ¿le pondrías los cuernos?

A) No.

B) Mmm, no lo sé, tendría que pensarlo.

C) Claro, que le pondría los cuernos. Sí, me metería en Ashley Madison, la aplicación de los infieles para tener una aventura sexual. ¡Que vivan los amantes!

7. ¿Qué pasa cuando no sabes de esa persona en 24 horas?

A) Me pongo nervioso y la echo de menos a tope. Quiero que me escriba cada día o aumenta mi ansiedad. Y si no, le busco yo.

B) Me acuerdo de esa persona, pero lo llevo bien. Ni le escribo.

C) Me da igual. ¡Qué pereza escribirle cada día!

8. ¿Qué sientes hacia esa persona?

A) Demasiado amor, nunca había sentido esas mariposas en el estómago. Me encanta todo de él/ella. ¡Es perfecto/a!

B) Me atrae a nivel físico, pero no tengo implicación emocional real.

C) Nada. Sólo disfruto del sexo con esa persona, me acuerdo más de mi ex.

9. Te quedas encerrado/a en una cabaña de la montaña por mal clima un fin de semana con esa persona, ¿qué piensas?

A) ¡Qué romántico! Encendemos la chimenea y hablamos de cómo sería nuestro futuro juntos para siempre. Estoy con mi persona favorita.

B) Tendría sexo el fin de semana por puro entretenimiento, pero no es el plan qué más me gustaría. Me gustaría encerrarme con alguien que me gustase más.

C) Uf, intento coger los esquís y huir como pueda de la montaña.

10. Si esa persona desapareciera de tu vida haciéndote un 'ghosting', desaparecer a lo fantasma para siempre, ¿qué sentirías?

A) ¡Me muero! Sería un vacío enorme, nivel telenovela. ¡Duelo horrible, de meses de terapia!

B) Me dolería por puro ego, pero con el tiempo lo superaría. En el fondo, no estoy enamorado.

C) Probablemente lo aceptaría sin mucho drama. Y me buscaría a la siguiente persona.

Resultados

Ahora cuenta cuántas A, B y C tienes y evalúa el resultado.

Mayoría de A: perfil enamorado

Estás hasta las trancas de amor. Esa persona es tu mundo. Nunca habías sentido algo así y tenéis un futuro prometedor juntos, si él/ella también quiere lo mismo. Sigue teniendo tus propios hobbies y tu independencia emocional. ¡Disfruta del amor, es lo más bonito del mundo!

Mayoría de B: perfil temporal

No estás enamorado. Te gusta y sientes cosas reales, pero no es tu persona definitiva. Date tu tiempo, ve conociendo más y si no te terminas enamorando, con el tiempo te enamorarás de otra persona.

Mayoría de C: perfil sexual

No estás enamorado de esa persona para nada, Solo buscas sexo. Puede que haya atracción, cariño o costumbre, pero no es el gran amor de tu vida. Disfruta si es consentido y has sido honesto con la otra persona.