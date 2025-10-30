Suscribete a
Raquel Graña, psicóloga y sexóloga: «Cuando una pareja debe ir a terapia es cuando empieza la relación, no cuando acaba»

La terapeuta de pareja y creadora de 'Íntimas conexiones' aborda las claves para recuperar la comunicación y reforzar los vínculos

Raquel Graña, psicóloga y creadora de Íntimas Conexiones.
Raquel Alcolea

Vivir en piloto automático, apagando fuegos y resolviendo como se puede lo cotidiano y lo profesional puede hacer que algunas parejas se distancien y dejen soterrados y enquistados algunos conflictos que podrían resolverse simplemente mejorando la comunicación. De hecho, algo que sucede a menudo es ... que se tiende a escuchar menos, curiosamente, a la persona con la que se supone que tenemos más confianza. Esto se debe a que solemos prejuzgarla creyendo que sabemos lo que nos va a preguntar, lo que nos va a responder o incluso lo que va a pensar. Por eso una de las claves para reconducir esa comunicación llena de prejuicios, según propone la psicóloga y sexóloga Raquel Graña, creadora de Íntimas Conexiones (@intimasconexiones), es aprender a entender las emociones desde la atención y la compresión. Abordamos con ella algunas de las claves para hacerlo:

