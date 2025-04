«¿Qué somos?»: qué hacer cuando tu pareja te lo pregunta y no lo tienes claro

«Cariño, tenemos que hablar» suele ser el comienzo de una conversación sobre la relación y ambas partes saben que será intensa. Es decir, se avecina una de esas charlas incómodas que se reducen a declaraciones como «estoy agobiado», «necesito tiempo» o «no siento lo mismo». Sin embargo, no siempre son tan trágicas y surge otra pregunta: «¿qué somos?». Aquí, las parejas suelen tener una conversación sincera para definir exactamente cuál es su unión y determinar si están comprometidos con un futuro juntos o si son amigos con derecho a roce que se divierten.

No siempre las partes de una relación tienen los mismos planes de futuro, y llegar al punto de tener que sacar esta conversación suele ser tensa. Y no importa en qué momento leas esto... Parece ser que la conversación entre parejas sobre «¿qué somos?» también afecta a las últimas generaciones. Un nuevo estudio de la aplicación de citas Hinge ha revelado que, aunque la Generación Z quiere compromiso (el 90% de las personas de esta generación dicen que quieren encontrar el amor), tienen demasiado miedo de pedirlo, lo que les expone al riesgo de confusión sobre sus relaciones.

El nuevo Informe Gen Z D.A.T.E. de Hinge ofrece consejos y sugerencias de expertos sobre cómo la Generación Z puede abordar el momento en que plantea a su pareja potencial dónde están y hacia dónde se dirigen en una relación.

La importancia de tener esta conversación

Aunque son unos minutos, o incluso horas en esos casos en los que se tienen puntos de vista diferentes, lo cierto es es una conversación interesante porque nos evita decepciones futuras. El estudio de Hinge, aplicación para relaciones de pareja, sacó varias conclusiones:

- El 73% cree que pedirle a alguien que sea su pareja es imprescindible para establecer la exclusividad, así que es un paso que no se puede saltar.

- Más de la mitad (57%) de la Generación Z se ha abstenido de decirle a alguien cómo se sienten porque les preocupa generar rechazo en la otra persona.

- El 46% dice que ha evitado definir una relación con alguien simplemente porque no estaban seguros de cómo sacar el tema, cayendo en la «trampa de la ambigüedad«.

Para ayudar a la Generación Z a superar sus barreras y el miedo al rechazo, la directora de ciencia de las relaciones en Hinge, Logan Ury, ha compartido sus consejos sobre cómo iniciar la conversación «¿Qué somos?».

«Si alguien no quiere estar contigo, es mejor saberlo ahora. Utiliza esta conversación para recopilar más información para que puedas tomar la decisión correcta para ti mismo. Si alguien te ve como un posible compañero, ¿no preferirías saberlo antes que después?», dice.

Para la experta, «no hay un momento perfecto para iniciarla». «Saca el tema cuando sientas que es el momento de dejar de ver a otra gente. Este momento varía dependiendo de la persona. Si sabes que tiendes a apresurarte en las cosas, considera buscar opiniones de tus amigos para hacerte una idea de si es el momento adecuado». Sigue también los siguientes consejos:

1. Ten la conversación en persona. Planifica cómo comenzarás la charla. Un enfoque útil para conversaciones difíciles es comenzar expresando que te sientes tímido o incómodo al sacar el tema. Esto transmite tu vulnerabilidad, lo que a menudo provoca una respuesta más empática. Puedes probar un comienzo como «Me siento incómodo al sacar esto, pero...» o «siempre es difícil preguntar esto...».

2. Comunica claramente lo que quieres saber. ¿Estás buscando claridad en las etiquetas? ¿Quieres establecer exclusividad sexual? ¿Esperas dar el paso romántico definitivo de eliminar tus aplicaciones de citas? Hay muchas formas diferentes de estar en una relación hoy en día, así que sé abierto con la otra persona sobre tus expectativas.

3. Comprende que es posible que no recibas la respuesta que deseas. Recuerda, esto es una conversación, no una negociación. Respeta su perspectiva y escucha. «Se trata de entender cómo se sienten, no de tratar de convencerlos de que te den lo que quieres», comentan desde Hinge. Incluso si no escuchas la respuesta que esperabas, al menos ahora tienes más información. Recopilar datos te ayudará a decidir si quieres continuar o no seguir adelante.

Ten en cuenta que la forma en la que manejes la conversación afectará a tu futura relación. Independientemente de si decidís hacerlo oficial en ese momento, si tras tener esta conversación descubres que queréis una relación, sentirás felicidad y alivio. Pero, ¿qué pasa si no obtienes la respuesta que esperabas?: «Asegúrate de expresar gratitud por su honestidad, incluso si sientes decepción. Esto fomentará un ambiente donde os sintáis a gusto siendo sinceros entre vosotros en el futuro», concluye la experta.