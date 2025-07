Koichi Matsumoto, creador del gigante erótico japonés TENGA: «Quise crear juguetes sexuales que no fueran réplicas de los genitales femeninos»

Pionero, emprendedor y con una visión de la sexualidad que ha supuesto toda una revolución en Japón, Koichi Matsumoto, fundador de la firma erótica Tenga, asegura estar cumpliendo ahora el sueño que tuvo hace más de 25 años cuando vio la necesidad de ... sustituir la sordidez, la vulgaridad y el descontrol que caracterizaba al sector de los juguetes sexuales por una fórmula que diese confianza, seguridad y permitiese aunar el placer con una funcionalidad terapéutica.

En la actualidad gestiona un presupuesto mundial millonario y su empresa fabrica más de 170 millones de artículos eróticos anuales, pero el camino para conseguir la confianza del mercado de los juguetes para adultos en su innovadora visión de la sexualidad no fue fácil. Así lo desveló en un encuentro con ABC Bienestar durante su visita por primera vez a España con motivo del 20 aniversario de la marca en el marco EroSpain, celebrado recientemente en Fira de Barcelona.

Usted pasó de trabajar en un taller de coches a dirigir una empresa que ya es líder en el sector del sex-tech, ¿cómo se produjo ese giro en su vida?

Para contar algunas de las cosas que ayudan a entender el nacimiento de Tenga tengo que remontarme a finales de los 90, hace casi 30 años. Tras un tiempo como mecánico de coches de alta gama en firmas como Lamborghini o Ferrari, comencé a trabajar en una empresa dedicada a la restauración de coches clásicos. Y allí aprendí que esa tarea no tenía nada que ver con la de un taller mecánico, pues cuando se trabaja en la restauración uno empieza a ser consciente de que cada coche tiene su personalidad o incluso sus sentimientos. Y también fue donde aprendí que tanto la restauración como la creación podrían llegar a ser fuentes de felicidad para uno mismo y para los clientes.

Pero lo que me llevó a dar un paso más allá fueron las dificultades financieras de esa empresa en la que trabajaba. Estuve más de seis meses sin cobrar y durante ese tiempo reflexioné acerca de la importancia de cubrir las necesidades básicas: comer, dormir, higiene y el ámbito sexual, en el que, por cierto, pensé mucho. Tuve que buscar otro trabajo para cubrir, precisamente esas necesidades básicas, así que comencé a trabajar vendiendo coches de segunda mano. Conseguí buenos resultados gracias a mi experiencia en la industria de la automoción, pues sabía perfectamente qué valoraban los clientes y qué les hacía felices. Una vez que logré la estabilidad económica me centré en mi espíritu emprendedor y proyecté la necesidad de crear algo único, que aún no existiera en el mundo.

¿Pero tenía claro lo que quería crear?

Esa fue para mí la gran pregunta porque no, no lo tenía claro. Lo que tenía en mente es que quería crear algo para hacer feliz a la gente, tanto a los compradores como a los vendedores, así que pasé un tiempo estudiando el mercado y visitando tiendas de todo tipo, especialmente de electrónica. Durante ese periodo en el que analicé muchos productos y muchas tiendas fui consciente de algo que después sería un impulso en la creación de mi empresa: todos los productos incluían especificaciones de cada fabricante, precios, información y garantías.

Lo que me dio la clave, no obstante, sobre lo que quería crear se produjo durante una visita a una tienda de adultos. Hay que recordar que lo que estoy contando sucedió hace 25 años y que entonces estas tiendas eran algo completamente distinto a lo que es hoy: había cabinas sexuales y al fondo del todo había una pequeña sección escondida en la que se vendían juguetes sexuales. Cuando me acercaba a esta sección sentía malestar y una cierta incomodidad, pues parecía que estaba frente a algo clandestino: no había marcas, ni instrucciones, ni especificaciones de fabricantes ni lugar de origen ni garantías. Y ni siquiera había un diseño cuidado.

Durante un tiempo visité muchas tiendas de este tipo y entonces me di cuenta de que había que crear algo que permitiese a esos productos salir de esa zona tan sórdida, de esa opacidad y también de la vulgaridad. En los 'packaging' de esos productos había ilustraciones poco respetuosas, con muchos desnudos, con imágenes desagradables y con formas de vulvas y referencias constantes al concepto de 'Lolita' (adolescente provocativa y muy sexualizada). En el sector de los juguetes sexuales se mostraba la masturbación como algo obsceno que materializaba y usaba como objetos a las mujeres y sentí que era necesario cambiarlo.

¿Y qué decidió hacer para cambiarlo?

Lo primero que hice fue preguntar a mi entorno sobre este tema. Muchos de mis amigos reconocieron que se masturbaban y me aseguraron que cuando lo hacían en realidad sí que eran conscientes de que estaban usando productos obscenos, pero aún así los seguían utilizando porque era lo único que había en el mercado. Pero además muchos de ellos lo ocultaban porque el hecho de reconocer que los usaban transmitía una mala imagen. Por tanto lo que tuve claro es que había que cambiar esa idea errónea sobre la sexualidad que lo relacionaba con algo obsceno, vulgar y clandestino. No solo por la sordidez y la oscuridad que reinaba en ese mundo hace más de 20 años sino porque quienes usaban estos juguetes no se sentían seguros ni confiados, no sabían a quién debían acudir ni cómo si tenían algún problema con ese artículo o si algo no funcionaba correctamente. Se intentaba vender por vender, sin dar garantías a los compradores y en algunos casos las ventas podían llegar a rozar la ilegalidad.

Por eso una de las claves que tuve en mente en el desarrollo de productos fue que había que transmitir seguridad y confianza, pero también normalidad en la importancia de satisfacer las necesidades sexuales. Quería divulgar un mensaje adecuado sobre la sexualidad a través de la creación de una nueva categoría de juguetes sexuales y artículos eróticos seguros y agradables que permitiesen una revolución en el mercado y que ayudasen a normalizar la importancia de darse placer.

¿En qué se inspiró para comenzar a diseñar los productos eróticos que veía necesario que existieran en el mercado?

Había trabajado duro para ahorrar la suficiente cantidad de dinero que me permitiese comenzar a trabajar en estas ideas, así desde el primer día trabajé tres cuartas partes del día en investigar y en desarrollar prototipos de los productos. Inicié el desarrollo comprando en primer lugar dos artículos de cada tipo de producto. Uno que me sirviera para utilizarlo y probarlo, porque si no usas algo, no puedes entender el producto; y el otro para despiezarlo y para estudiarlo. En aquel momento había unos 100 artículos en el mercado, así que llegué a comprar más de 200 artículos eróticos. A la hora de analizar cada artículo definí aquello que no me gustaba de cada uno y qué es lo que había que cambiar realmente para mejorarlo. Pasé tres años haciendo ese trabajo de I+D y y finalmente el 7 de julio de 2005 lancé los primeros artículos de Tenga.

¿Qué tipo de ayuda tuvo a la hora de desarrollar los primeros prototipos?

Reconozco que fue una de las etapas más difíciles de mi vida porque antes de llegar a crear un prototipo tuve que trabajar mucho durante esos tres años para llegar a las personas adecuadas y a los contactos necesarios para acceder a buenos materiales y a aquello que puede dar garantías al producto. Y también me costó que me apoyasen y confiasen en mí. Al principio nadie me hacía caso y pasé un año en el que no dejé de trabajar y de investigar. Estaba solo, completamente solo. No salía, no gastaba dinero, estaba centrado en desarrollar esa nueva categoría de productos y apenas me relacionaba con nadie que no tuviera que ver con eso. Llegó un punto en el que toqué fondo y me planteé que nadie me echaría de menos si desapareciera en ese momento. Incluso llegué a plantearme dejarlo todo. Pero ahí fue precisamente donde encontré la motivación necesaria para dar forma a mi propósito.

Matsumoto, durante su entrevista con ABC. cedida

¿Cómo pasó de la investigación a la acción y la comercialización?

No tenía experiencia en la venta de ese tipo de productos, así que fue fundamental el apoyo de uno de los mayoristas y distribuidor de productos para adultos en Tokio al que le hablé de los prototipos que había creado y al que le expliqué que estaba convencido de que iban a revolucionar el mercado. Delegué esa parte de vena y de distribución en este mayorista y me centré en la creación y en el desarrollo de productos.

¿Qué gran cambio de concepto quiso implementar para revolucionar el mercado?

No quería formar parte de esa industria sórdida y vulgar a la que solo le interesaba vender y vender, sino que para mí era importante cambiar el concepto a través de una categoría nueva de artículos eróticos porque lo que había me parecía odioso. Quise crear juguetes sexuales que no replicasen los genitales femeninos ni fuesen un reemplazo de la mujer. Lo que había en el mercado me parecía que no respetaba a las mujeres y que a menudo se centraba en querer controlarlas, así que quise que esos juguetes sexuales estuviesen más normalizados y que formasen parte de la vida cotidiana. No quería que fuesen sustitutos de las mujeres ni algo que hubiese que esconder o de lo que uno se tuviese que avergonzar. Y también quise contribuir a que la masturbación se viera como algo positivo, necesario y amigable, que sirviese para explorar las distintas formas de darse placer.

¿Y qué innovaciones vio necesario añadir en el desarrollo de producto?

Materiales de alta calidad, diseño cuidado y creación de una marca en la que el consumidor pudiese confiar gracias a las especificaciones, las garantías y todo lo necesario para que percibiese que era algo transparente, seguro y legal.

¿En qué medida es importante el conocimiento de la anatomía humana para que un artículo erótico resulte realmente placentero?

Lo primero que se tiene que estudiar es cuál es la sensación que quiere provocar en el cliente y a partir de ahí es importante aproximarse a lo que realmente se quiere producir a través de pruebas y de prototipos. Y cuando el producto va tomando forma hay que probarlo y aunque al principio solo lo probaba yo después hemos ido creando una red de testeo entre los empleados. Se hacen pruebas y nos reunimos para conocer los resultados y las conclusiones. Y eso es útil porque en ese entorno es útil tener mucha información. También se realizan estudios científicos para los que contamos con distintos profesionales, pero hasta que podamos transmitir los datos que llevan detrás las investigaciones hace falta que pase más tiempo. Sin embargo, a medida que estemos más seguros de los resultados que se obtienen de las cooperaciones que hemos hecho con el sector médico, las iremos transmitiendo.

Hay una línea en este sentido que se denomina Tenga Health Care que se dedica especialmente al entrenamiento terapéutico y que ayuda en los casos de eyaculación precoz o dificultades de eyaculación, incluso. Para desarrollarla hemos trabajado con colaboradores médicos y científicos.

¿Sus productos cuentan con la aprobación del sistema sanitario japonés?

Entre los artículos de Tenga Health Care y los de Iroha Health Care, hay dos productos certificados como productos sanitarios en Japón: 'Seed in' (catéter uterino para inyección de semen): Dispositivo médico general (Clase I), Inner Massage Stick (masajeador vaginal) y Dispositivo médico general (Clase I). Además, de la marca iroha, existe un producto casi farmacológico llamado 'Moist care gel' que es un lubricante.

Por otro lado, nuestros entrenadores de sincronización y vasos de entrenamiento para la eyaculación precoz y la eyaculación retardada forman parte de la Sociedad Japonesa de Medicina Sexual. Hemos desarrollado estos productos mediante ensayos clínicos a largo plazo en colaboración con médicos nacionales e internacionales. Actualmente, estos productos se recomiendan y venden en clínicas de Japón.

Una muestra de los artículos de TENGA.

¿Cuántos artículos produce Tenga a nivel mundial?

Se fabrican cerca de 170 millones de piezas anuales en total y cada año el volumen de piezas y se prevé que cada año aumente a un ritmo de unos 15 millones más. Hemos calculado que cada 2,7 segundos se vende un producto Tenga. En cuanto a las ventas hemos alcanzado la cifra de 11,5 billones de yenes.

El principal mercado es el japonés, que es donde nació y empezó, aunque ya se ve un crecimiento interesante en Estados Unidos y comenzamos a introducirnos en Europa. Aunque donde se está viendo un crecimiento muy sorprendente es en el mercado chino. .

¿Tal vez eso se debe a que los artículos eróticos de origen chino son más cercanos a ese mundo sórdido o vulgar?

Puede ser, es probable que el mayor interés por nuestra categoría tenga que ver con eso, con querer algo diferente, de más calidad, con mejor diseño y con garantías. Y eso sucede tanto con los productos de Tenga como con Iroha, la línea femenina.

En el caso de los productos de Iroha, ¿se busca igualmente que no sea un sustituto de los genitales masculinos?

Iroha nació en 2013 y hasta ese momento lo que se podía encontrar en el mercado japonés era un montón de productos creados por hombres que no eran pensados para la mujer, sino para enaltecer el ego masculino. Y además eran vulgares y nada respetuosos. Son productos creados y probados por mujeres para mujeres. Y eso es algo habitual en nuestra sede central de Japón, donde todas las empleadas piensan que quien más puede saber del cuerpo femenino es una mujer. El objetivo de Iroha es que ellas puedan explorar y disfrutar de su cuerpo.

¿Sería posible abrir un Tenga Land en Europa?

Creemos que es posible, sí. Sin embargo, aún no se han decidido los lugares ni los plazos concretos. Tal vez pueda ser Suiza.

¿Cómo cree que evolucionará la marca en los próximos cinco años?

TENGA empezó como una marca centrada en el placer, pero desde entonces ha evolucionado más allá del placer para ayudar a resolver problemas de salud sexual y enriquecer la vida cotidiana de las personas.

En los próximos cinco años, queremos aportar este valor globalmente a través de nuestros productos, posicionando la sexualidad como una parte integral del bienestar mental y físico. Queremos convertirnos en una marca que contribuya significativamente a mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar en la sociedad una visión de la sexualidad que se reconozca como una necesidad humana fundamental, comparable a la alimentación, y una forma de relacionarse y disfrutar de ella de una forma más abierta y natural.